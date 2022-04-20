Агент Бийола: «В РПЛ приедут игроки из латинских стран или из Румынии, Боснии. Рубль укрепился, Россия станет еще сильнее»

Роберт Чибеж, агент футболиста ЦСКА Яки Бийола, поговорил о будущем российского футбола. Он предрек прогресс.

— Смотрите, с одной стороны привезти в Россию новых футболистов из Словении или Словакии этим летом будет достаточно просто, потому что мы говорим о спортсменах, которые играют за деньги. На данный момент Россию покинуло не так много легионеров, если быть честными. Давайте прямо — уезжали из клубов, где сложилась плохая финансовая, экономическая ситуация. Сколько футболистов уехало из ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита»? Вот и ответ.

— Что будет происходить летом? Кто может к нам приехать?

— Будут футболисты из латинских стран. Из Европы на данном этапе могут приехать только игроки среднего уровня, игроков уровня национальной сборной ждать вряд ли стоит — на них оказывают давление федерации, журналисты, подталкивают уехать из России тех, кто там уже выступает. Если они решатся на такой шаг, возникнут проблемы со сборной, это сто процентов. Но вполне можно ожидать неплохих ребят из Болгарии, Румынии, Сербии, Боснии. Хотя с той же Хорватией все несколько сложнее, дело исключительно в политике. И такая ситуация сохранится в ближайшие два-три года. Полагаю, в летнее трансферное окно еще будут возникать определенные сложности с трансферами на вход в Россию, но уже в январе все станет заметно проще.

— Многие уедут летом?

— Возьмем того же Деяна Ловрена. Куда он может поехать в Европе и зарабатывать те же деньги, что и в России? В свои 33 года он может отправиться в Италию, где в самом лучшем случае будет получать два миллиона евро. Куда может поехать ямайский нападающий из «Спартака»? Да, Шамар Николсон. Куда он поедет из России на ту же зарплату, скажите? В том-то и дело!

У рубля сейчас очень крепкая позиция, крепче, чем была раньше. Все ожидали, что Россия сломается. Но что происходит в итоге? Поверьте, в следующие пять-десять лет Россия станет еще сильнее, чем сейчас, в том числе, за счет крепкой связи с Китаем. У стран будет совместный рынок, совместные продукты. Ничего не изменится, нужно просто успокоиться и подождать. В Европе ведь, по сути, тоже ничего не изменилось за исключением того, что жизнь стала в три-четыре раза дороже. Проблема лишь в том, что в медиа появляется много неправды.