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Кузьмичев: «Самедов – обиженный мальчик. Вокруг него все негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев вступил в полемику с экс-селекционером клуба Александром Самедовым. Ранее тот говорил, что Кузьмичев никак не связан с футболом.

«Самедов обиделся на меня по двум моментам. Первое – я сказал, что его вина в уходе Никиты Иосифова и Максима Мухина. Второе – я сказал, что у него нет опыта работы в детско-юношеском футболе, подколов его про то, что у него есть ресторан. В итоге в вышедшем интервью он по сути подтвердил оба моих тезиса.

К тому же, Саша обвинил меня в коррупции. Но что же он поглубже не копнул? Это смешно. Обиженный мальчик. Все у него вокруг негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?» – спросил Кузьмичев.

  • Кузьмичев после «Локомотива» работал в «Спартаке».
  • Самедов покинул «Локомотив» в начале апреля.
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»

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