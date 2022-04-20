Кузьмичев: «Самедов – обиженный мальчик. Вокруг него все негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев вступил в полемику с экс-селекционером клуба Александром Самедовым. Ранее тот говорил, что Кузьмичев никак не связан с футболом.

«Самедов обиделся на меня по двум моментам. Первое – я сказал, что его вина в уходе Никиты Иосифова и Максима Мухина. Второе – я сказал, что у него нет опыта работы в детско-юношеском футболе, подколов его про то, что у него есть ресторан. В итоге в вышедшем интервью он по сути подтвердил оба моих тезиса.

К тому же, Саша обвинил меня в коррупции. Но что же он поглубже не копнул? Это смешно. Обиженный мальчик. Все у него вокруг негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?» – спросил Кузьмичев.