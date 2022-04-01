Самедов: «Кузьмичев обвинил меня в потере «Локомотивом» Мухина и Иосифова? Не знаю, кто это. Он никак не связан с футболом»

Селекционер «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал слова бывшего директора академии клуба Владимира Кузьмичева. Тот обвинил Самедова в потере москвичами Максима Мухина и Никиты Иосифова.

«Слова Кузьмичeва? Кто это? Я не знаю, кто это. Это человек, никак не связанный с футболом», – сказал Самедов.

После «Локомотива» Кузьмичев некоторое время работал в «Спартаке».

Иосифов сейчас в «Вильярреале», Мухин – в ЦСКА.

«Локомотив» сейчас идет в РПЛ 6-м.

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