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Лещук: «Пенальти – это лотерея и больший стресс для полевых игроков, чем для вратаря»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Балтикой» в серии пенальти в 1/4 финала Кубка России.

— Какие ощущения были перед серией пенальти?

— Я был спокоен. Пенальти – это лотерея и больший стресс для полевых игроков, чем для вратаря. Когда футболисты «Балтики» подходили бить, я просто действовал по своей методике.

— Как удалось отбить первый же одиннадцатиметровый удар?

— Всe по той же методике. Из пяти ударов я отбил только один, но ещe два точно мог отразить, так что немного обидно. Но главное, что одного отбитого пенальти хватило, и мы вышли в следующую стадию.

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Источник: сайт «Динамо»

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