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«Манчестер Сити» сказал Холанду, что он сможет перейти в «Реал» позже (The Times)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд близок к трансферу в «Манчестер Сити». Он дал согласие.

Вторым вариантом норвежца был «Реал». В Манчестере сказали Холанду, что перейти в «Реал» он сможет потом, если летом состоится трансфер в «Сити».

  • Теперь английскому клубу нужно договориться с «Боруссией» и агентом футболиста Мино Райолой.
  • Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
  • Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.

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Источник: The Times

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Комментарии5
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    Рейтинг: +9589

    "supermax" 2 часа назад

    то он туда..то он сюда...отправьте его хоть куда-то...надоело...сколько уже времени он куда-то переходит...он состарится скоро пока его шкуру поделят

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    Рейтинг: +7053

    vladik12 2 часа назад

    Ну да, сплавят Флорентино года через три, когда Холи уже будет весь в травмах после "дождливых октябрьских вечеров в Стоке".

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    Рейтинг: +2424

    acor94 2 часа назад

    А зачем договариваться с агентом, если личку уже согласовали, а сумма выкупа 75 мильенов. Шлите нахрен еврея. Просто ударьте по рукам и дело сделано

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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > acor94 2 часа назад

    Если б все было так просто)...

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    Рейтинг: +1616

    Maxi_7 2 часа назад

    Да-да, перейдёшь потом... мы правда цену запросим в 300 лямов... обязательно перейдёшь)

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