«Манчестер Сити» сказал Холанду, что он сможет перейти в «Реал» позже (The Times)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд близок к трансферу в «Манчестер Сити». Он дал согласие.

Вторым вариантом норвежца был «Реал». В Манчестере сказали Холанду, что перейти в «Реал» он сможет потом, если летом состоится трансфер в «Сити».