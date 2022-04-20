«Манчестер Сити» сказал Холанду, что он сможет перейти в «Реал» позже (The Times)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд близок к трансферу в «Манчестер Сити». Он дал согласие.
Вторым вариантом норвежца был «Реал». В Манчестере сказали Холанду, что перейти в «Реал» он сможет потом, если летом состоится трансфер в «Сити».
- Теперь английскому клубу нужно договориться с «Боруссией» и агентом футболиста Мино Райолой.
- Сообщалось, что Холанд будет зарабатывать в «Сити» 500 тысяч фунтов в неделю.
- Трансфер форварда может обойтись в 145 миллионов евро.
Источник: The Times