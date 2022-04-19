«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт на 5 лет с зарплатой 500 тысяч в неделю (Daily Mail)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити».
По информации Daily Mail, английский клуб согласовал с агентами 21-летнего норвежца контракт до 2027 года с зарплатой более 500 тысяч фунтов в неделю. Он станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
«Ман Сити» заплатит за Холанда отступные в размере 76 миллионов евро. Трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
- Он забил 25 голов и отдал 8 ассистов в 26 матчах этого сезона.
Источник: Daily Mail