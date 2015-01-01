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«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт на 5 лет с зарплатой 500 тысяч в неделю (Daily Mail)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити».

По информации Daily Mail, английский клуб согласовал с агентами 21-летнего норвежца контракт до 2027 года с зарплатой более 500 тысяч фунтов в неделю. Он станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

«Ман Сити» заплатит за Холанда отступные в размере 76 миллионов евро. Трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.

  • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
  • Он забил 25 голов и отдал 8 ассистов в 26 матчах этого сезона.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +873

    Дубина 1 час назад

    реально бесполезный мешок

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