«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт на 5 лет с зарплатой 500 тысяч в неделю (Daily Mail)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити».

По информации Daily Mail, английский клуб согласовал с агентами 21-летнего норвежца контракт до 2027 года с зарплатой более 500 тысяч фунтов в неделю. Он станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

«Ман Сити» заплатит за Холанда отступные в размере 76 миллионов евро. Трансфер может быть оформлен в ближайшие недели.