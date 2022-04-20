Директор РФС Митрофанов: «В Англии и Испании одно поле на 1000-1500 человек. У нас – на 5000»

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС, пожаловался на недостаток полей по сравнению с более развитыми футбольными странами.

«У нас формально существует достаточно большое количество полей – 12 000. Но тут имеет смысл говорить не только про количество, но и про качество. В Англии или Испании одно поле примерно на 1000 – 1500 человек. В Германии одно поле на 2500 человек. У нас одно на 5000 человек.

И всe было бы не так плохо, если бы они не считали только полноразмерные поля, а мы – все футбольные поля, которые у нас есть. Футбольных полей у нас объективно не хватает. Наша задача – постепенно создать вместе с министерством спорта и региональными властями условия для футбольных школ в стране», – сказал Митрофанов.