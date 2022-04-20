Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор РФС Митрофанов: «В Англии и Испании одно поле на 1000-1500 человек. У нас – на 5000»

Директор РФС Митрофанов: «В Англии и Испании одно поле на 1000-1500 человек. У нас – на 5000»

20 апреля 2022, 11:15
9

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС, пожаловался на недостаток полей по сравнению с более развитыми футбольными странами.

«У нас формально существует достаточно большое количество полей – 12 000. Но тут имеет смысл говорить не только про количество, но и про качество. В Англии или Испании одно поле примерно на 1000 – 1500 человек. В Германии одно поле на 2500 человек. У нас одно на 5000 человек.

И всe было бы не так плохо, если бы они не считали только полноразмерные поля, а мы – все футбольные поля, которые у нас есть. Футбольных полей у нас объективно не хватает. Наша задача – постепенно создать вместе с министерством спорта и региональными властями условия для футбольных школ в стране», – сказал Митрофанов.

  • Митрофанов ранее работал в «Зените», при нем клуб брал РПЛ.
  • РФС возглавляет бывший президент «Зенита» Александр Дюков.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1650445422
так у нас и футболом увлекаются раз в десять меньше и народу живёт 140 млн плюс теперь ещё беженцев прибавилось так что полей не настроите да и где строить в Магадане Норильске Воркуте.... господин Митрофанов, если говорите то думайте что говорите и это называется директор развелось вас директоров и президентов
Ответить
Untitled-1
1650446545
Хз откуда он такие цифры берет. какие 5000 ? может на 30-40 тыс. и это только в больших городах.
Ответить
paracetamol
1650446931
У них поля открытые, а у нас должны быть крытые. Климат, понимаш, митрофанушка!
Ответить
NewLife
1650447450
Проснувшийся чинуша. А где вы были последние 20 лет и на что деньги тратили ?
Ответить
Питерский мясник
1650447633
У нас пол года зима, 1/4 года дожди и грязища, а строят кучу открытых плащадок, а нужны манежи и залы, причём не только в больших городах, но и в маленьких где 5-10 тысяч, что бы была возможность не 3-4 месяца в году полноценно заниматься, а 12. И нужно много детских лиг различного уровня, что бы дети из глубинки могли не 10-20 матчей проводить за год, а хотя бы 50 и могли быть не виду, тогда какие то подвижки будут.
Ответить
Азбука
1650448754
Директор по развитию должен не жаловаться, а решать проблему.
Ответить
Persona_non_Grata
1650450913
А сколько чиновников у нас на душу населения ? Возможно эти цифры взаимосвязаны ...
Ответить
portero
1650725385
Они наверное посчитали лужайки во дворах чиновников..
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+