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Директор РФС Митрофанов: «В Англии и Испании одно поле на 1000-1500 человек. У нас – на 5000»

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС, пожаловался на недостаток полей по сравнению с более развитыми футбольными странами.

«У нас формально существует достаточно большое количество полей – 12 000. Но тут имеет смысл говорить не только про количество, но и про качество. В Англии или Испании одно поле примерно на 1000 – 1500 человек. В Германии одно поле на 2500 человек. У нас одно на 5000 человек.

И всe было бы не так плохо, если бы они не считали только полноразмерные поля, а мы – все футбольные поля, которые у нас есть. Футбольных полей у нас объективно не хватает. Наша задача – постепенно создать вместе с министерством спорта и региональными властями условия для футбольных школ в стране», – сказал Митрофанов.

  • Митрофанов ранее работал в «Зените», при нем клуб брал РПЛ.
  • РФС возглавляет бывший президент «Зенита» Александр Дюков.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: «Чемпионат»

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