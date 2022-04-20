Хачатурянц – о работе VAR: «Приоритет отдается не времени принятия решения, а верному решению»

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц призвал не переживать насчет длительности разбора спорных эпизодов на VAR. Согласно протоколу, главное – правильное решение, а не время, затраченное на просмотр.

«Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с VAR, я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту.

Согласно протоколу VAR приоритет отдается верному решению, а не времени принятия решения. Конечно, время проверки надо ускорять, тут спорить сложно, и перед каждым туром проходят тренировки арбитров для улучшения навыков принятия решения.

Безусловно, мы хотели бы более быстрых решений, но мы имеем определенный уровень подготовки арбитров: Восемь из них не провели 30 матчей в РПЛ. При этом важно понимать, что научиться работать без матчей в РПЛ арбитры не могут, а сразу принимать быстрые и верные решения невозможно», – сказал Хачатурянц.