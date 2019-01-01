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Хачатурянц – о работе VAR: «Приоритет отдается не времени принятия решения, а верному решению»

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц призвал не переживать насчет длительности разбора спорных эпизодов на VAR. Согласно протоколу, главное – правильное решение, а не время, затраченное на просмотр.

«Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с VAR, я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту.

Согласно протоколу VAR приоритет отдается верному решению, а не времени принятия решения. Конечно, время проверки надо ускорять, тут спорить сложно, и перед каждым туром проходят тренировки арбитров для улучшения навыков принятия решения.

Безусловно, мы хотели бы более быстрых решений, но мы имеем определенный уровень подготовки арбитров: Восемь из них не провели 30 матчей в РПЛ. При этом важно понимать, что научиться работать без матчей в РПЛ арбитры не могут, а сразу принимать быстрые и верные решения невозможно», – сказал Хачатурянц.

  • VAR работает в РПЛ с 2019 года.
  • Хачатурянц в 2019 году возглавил судейский комитет РФС.
  • Проект VAR в России сейчас возглавляет Кирилл Верхолетов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13536

    NewLife 1 час назад

    Если нет хорошо подготовленных и грамотных арбитров на ВАРе, играйте без ВАРа. У вас не футбол, а заседание РФС.

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    Рейтинг: +257

    (Меня за банили) 1 час назад

    Тогда логично добавлять по 10-15 минут к тайму, а не по 3-5. Он сначала в поле стоит, в наушник слушает минут 5, потом бежит вар смотрит ещё минут 5. Систему надо шлифовать.

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    Рейтинг: +7042

    vladik12 > (Меня за банили) 2 минуты назад

    Может, пора уже ввести в футболе чистое время. Как в хоккее, баскете.

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