Бабаев: «О трансфере Карраскаля должен сообщать ЦСКА, а не агент»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на слова агента Хорхе Карраскаля. Мартин Родригес ранее сообщил, что колумбийский полузащитник, выступающий за московский клуб на правах аренды, подпишет контракт на четыре года.

«С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.

При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб. Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся», – сказал Бабаев.