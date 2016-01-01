Президент «Урала»: «С Гончаренко не общался, наш тренер – Шалимов»

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицает наличие переговоров с тренером Виктором Гончаренко.
«С Гончаренко не общался. Еще раз говорю – наш тренер Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Не хотим, чтобы он дергался. И Игорю Михайловичу тоже об этом сказал.
У меня нормальные отношения с Гончаренко – спрашивал его мнение по футболистам, когда он еще в ЦСКА работал. Если бы сейчас встречались, разговаривали, так бы об этом и сказал.
Но сейчас, после того, как он ушел из «Краснодара», ни разу с ним не общался», – сказал Иванов.
- Гончаренко возглавлял «Урал» в 2015 году.
- Сейчас команда идет на 15-м месте в РПЛ.
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