Президент «Урала»: «С Гончаренко не общался, наш тренер – Шалимов»

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицает наличие переговоров с тренером Виктором Гончаренко.

«С Гончаренко не общался. Еще раз говорю – наш тренер Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Не хотим, чтобы он дергался. И Игорю Михайловичу тоже об этом сказал.

У меня нормальные отношения с Гончаренко – спрашивал его мнение по футболистам, когда он еще в ЦСКА работал. Если бы сейчас встречались, разговаривали, так бы об этом и сказал.

Но сейчас, после того, как он ушел из «Краснодара», ни разу с ним не общался», – сказал Иванов.