Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

Президент «Урала»: «С Гончаренко не общался, наш тренер – Шалимов»

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицает наличие переговоров с тренером Виктором Гончаренко.

«С Гончаренко не общался. Еще раз говорю – наш тренер Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Не хотим, чтобы он дергался. И Игорю Михайловичу тоже об этом сказал.

У меня нормальные отношения с Гончаренко – спрашивал его мнение по футболистам, когда он еще в ЦСКА работал. Если бы сейчас встречались, разговаривали, так бы об этом и сказал.

Но сейчас, после того, как он ушел из «Краснодара», ни разу с ним не общался», – сказал Иванов.

  • Гончаренко возглавлял «Урал» в 2015 году.
  • Сейчас команда идет на 15-м месте в РПЛ.

Новости по теме
Газизов: «Уфа» не рассматривает кандидатуру Гончаренко. У нас есть тренер» 1
Иванов – о Гончаренко в «Урале»: «Это несвоевременный разговор. Мы доверяем Шалимову»
«Урал» хочет назначить Гончаренко главным тренером, если не вылетит из РПЛ 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:40
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11