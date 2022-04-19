Баженов: «После неудачных матчей фанаты «Спартака» писали: «Мы тебя повесим!»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал об угрозах от болельщиков после неудачных матчей.

— После неудачных игр мне порой писали смски: «Мы тебя повесим!» Такая дичь! Сейчас за это присесть можно, а тогда это было нормой.

Еще случилась история: мы проиграли ЦСКА, вроде в Кубке. Спустя несколько дней едем с Тарасовки на какой-то матч по узкой проселочной дороге. Смотрим, вдоль нее встали болельщики с факелами в накидках Ку-клукс-клана. И баннеры растянули с надписью: «Мы вас повесим!» Сейчас вспоминаю, забавно, конечно, было.

— Как отреагировал тогда?

— Я охерел, если честно. Перфоманс, конечно, удался. Было волнительно. Хотя я тогда молодой еще был — не до конца отдавал себе отчет в том, что случилось. Тем, кто постарше, думаю, было намного неприятнее.

— Пытался отвечать хейтерам?

— А зачем? Что я им скажу: как, почему, за что? Конечно, я возмущался, но, к счастью, рядом оказались люди, которые помогли с этим справиться. Сказали: «Никит, ну ты чего?!»