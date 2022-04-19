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  • Баженов: «Гаишник спрашивает: «Где играете?» «В «Спартаке». «Давайте права, я за ЦСКА болею»

Баженов: «Гаишник спрашивает: «Где играете?» «В «Спартаке». «Давайте права, я за ЦСКА болею»

19 апреля 2022, 10:44
4

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, что часто нарушал правила дорожного движения.

— Много штрафов заплатил?

— Раньше думал совершенно по-другому: «Две сплошные — ну что это такое?!» Спокойно пересекал. Это ужасно, так не должно быть — хорошо еще, что все обошлось. Но вообще я не супергонщиком был, а скорее нарушителем. Меня часто останавливали.

— Договаривался?

— Не буду врать. У меня футболки были для таких случаев. Хотя они не всегда работали. Как-то меня остановил гаишник, а я, как обычно, говорю, дескать я футболист — может вам маечку дам.

Он спрашивает: «А где играете?» «В «Спартаке»! «Давайте свои права, я за ЦСКА болею!» В общем, составил протокол.

— Смешно.

— Похожая ситуация в Раменском была. Остановили меня с товарищем из «Сатурна». Нас в городе тогда все знали, поэтому говорим: «Может мы вам мяч, футболочку дадим?»

«Не надо мне ни мяча, ни футболки. Из-за вас я каждую субботу стою в отряде: вы играете, а нас туда запихивают вместо выходного». «Мы вас поняли, будем платить штраф».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Баженов Никита
Комментарии (4)
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Давид59
1650362208
Правильней было бы спросить гаишника: а Вы за кого болеете? А потом отвечать.
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VGreen
1650366083
пипец, при таких зарплатах в чем проблема заплатить штраф 500-5000 руб, нежели маечки предлагать?! если только речь не идет о лишении прав. Но а вообще, нарушать не нужно, кем бы ты не был и сколько бы у тебя денег не было
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Vitaga
1650376808
в те времена почти все гаишники были вымогателями - могли придумать нарушение на ровном месте да если честно тогда 99% водителей нарушали и правила толком половина не знала. поэтому и договаривались. зарплата футболистов во времена Баженова была на порядок а то и на 2 меньше
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вальтер79
1650382923
надо было все майки клубов рпл возить с собой на разные случаи ))))))
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