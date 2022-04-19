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Баженов: «Гаишник спрашивает: «Где играете?» «В «Спартаке». «Давайте права, я за ЦСКА болею»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, что часто нарушал правила дорожного движения.

— Много штрафов заплатил?

— Раньше думал совершенно по-другому: «Две сплошные — ну что это такое?!» Спокойно пересекал. Это ужасно, так не должно быть — хорошо еще, что все обошлось. Но вообще я не супергонщиком был, а скорее нарушителем. Меня часто останавливали.

— Договаривался?

— Не буду врать. У меня футболки были для таких случаев. Хотя они не всегда работали. Как-то меня остановил гаишник, а я, как обычно, говорю, дескать я футболист — может вам маечку дам.

Он спрашивает: «А где играете?» «В «Спартаке»! «Давайте свои права, я за ЦСКА болею!» В общем, составил протокол.

— Смешно.

— Похожая ситуация в Раменском была. Остановили меня с товарищем из «Сатурна». Нас в городе тогда все знали, поэтому говорим: «Может мы вам мяч, футболочку дадим?»

«Не надо мне ни мяча, ни футболки. Из-за вас я каждую субботу стою в отряде: вы играете, а нас туда запихивают вместо выходного». «Мы вас поняли, будем платить штраф».

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5555

    Давид59 49 минут назад

    Правильней было бы спросить гаишника: а Вы за кого болеете? А потом отвечать.

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