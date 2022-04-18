Мостовой – о «Спартаке»: «Один трофей за 20 лет – это ужас»

А сколько трофеев у Динамо? И это не ужас. А ведь во времена СССР был не менее заслуженный клуб. Так может хватит о Спартаке, поговорим о Динамо.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своем отношении к спорам касательно даты празднования 100-летнего юбилея клуба.
«Никто не даст однозначного ответа на этот вопрос. В последние дни постоянно идут споры об этом. Исходя из некоторых источников, можно сказать, что сегодня празднуется 100-летие, но другие источники говорят об обратном.
Жалко, что уже никого нет в живых, кто стоял у истоков клуба, они могли бы разрешить этот спор. Отношусь спокойно к этому. Есть 100 лет, значит есть.
Могли ли эти разговоры возникнуть из-за того, что в этом сезоне «Спартак» играет не слишком удачно? Чтобы не очернять 100-летие решили просто перенести на другой срок?
«Спартак» неудачно играет не только в этом сезоне. За 20 лет команда завоевала только один трофей. Вы можете себе это представить?
А ведь это самая любимая народом команда. Один трофей за 20 лет – это ужас. Конечно, это не дело», – сказал Мостовой.
- «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.