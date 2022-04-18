Терехов: «Если отменить лимит, во второй восьмерке РПЛ будет засилье дешевых африканцев. Кому надо возиться с русскими?»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Как вы относитесь к лимиту?

– Положительно. Считаю, что русские футболисты должны иметь практику. Если отменить лимит, во второй восьмерке будет засилье дешевых африканских футболистов или ребят с Балкан. Их будут привозить агенты, потому что на них можно заработать.

Если у нас 90% клубов финансирует государство, клубы должны давать рабочие места русским футболистам. При этом они должны соответствовать уровню РПЛ.

– Почему во второй восьмерке будет много иностранцев, если выгоднее воспитать русского?

– Потому что на иностранце можно заработать. Мы это уже проходили. В России было много странных легионеров, которые не сыграли и пяти игр, но уезжали с мешком денег.

– Тогда не было детских школ. Сейчас все поняли, что можно не покупать, а выращивать – и это будет дешевле.

– Поэтому и должен быть лимит. Чтобы давать места ребятам. Не у всех есть топовые академии. Даже взять академию «Краснодара»: у них много ребят, которые вышли на высокий уровень.

Но не было бы лимита, не занимались бы академиями. Проще привезти футболиста с Балкан, а потом продать, чем заниматься с детского возраста и вкладывать. Но если ты вкладываешь, то потом должен дать ему рабочее место.

Кому надо возиться c русскими футболистами? Тем более их можно продать только на внутренний рынок.