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Терехов: «Если отменить лимит, во второй восьмерке РПЛ будет засилье дешевых африканцев. Кому надо возиться с русскими?»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Как вы относитесь к лимиту?

– Положительно. Считаю, что русские футболисты должны иметь практику. Если отменить лимит, во второй восьмерке будет засилье дешевых африканских футболистов или ребят с Балкан. Их будут привозить агенты, потому что на них можно заработать.

Если у нас 90% клубов финансирует государство, клубы должны давать рабочие места русским футболистам. При этом они должны соответствовать уровню РПЛ.

– Почему во второй восьмерке будет много иностранцев, если выгоднее воспитать русского?

– Потому что на иностранце можно заработать. Мы это уже проходили. В России было много странных легионеров, которые не сыграли и пяти игр, но уезжали с мешком денег.

– Тогда не было детских школ. Сейчас все поняли, что можно не покупать, а выращивать – и это будет дешевле.

– Поэтому и должен быть лимит. Чтобы давать места ребятам. Не у всех есть топовые академии. Даже взять академию «Краснодара»: у них много ребят, которые вышли на высокий уровень.

Но не было бы лимита, не занимались бы академиями. Проще привезти футболиста с Балкан, а потом продать, чем заниматься с детского возраста и вкладывать. Но если ты вкладываешь, то потом должен дать ему рабочее место.

Кому надо возиться c русскими футболистами? Тем более их можно продать только на внутренний рынок.

  • Согласно новому проекту лимита, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
  • Изменения должно утвердить Министерство спорта.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии2
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    Рейтинг: +479

    klimovich 10 минут назад

    Ну если с нашими возиться здесь не выгоднее, чем с африканцами, которых нужно привозить из другой страны, обустраивать и обучать языку, то это говорит о том, что африканцы гораздо лучше играют, раз на них даже с такими издержками можно сделать деньги, а на наших - нет. Пускай тогда играют они и балканцы, раз у нас играть никто не хочет.

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    Рейтинг: +1546

    vmonomah17 27 минут назад

    Без лимита мы брали бронзу на евро и кубки уефа. Было много хороших игроков в чемпионате, как русских, так и легов.
    Сейчас нет ни тех, ни других. В еврокубках занимаем последние места в группах. РПЛ без слез смотреть нельзя.
    Зато с лимитом у нас есть Кокорин, Мамаев, Игнатьев и другие звезды.

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