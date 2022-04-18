Иванов – о Гончаренко в «Урале»: «Это несвоевременный разговор. Мы доверяем Шалимову»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба в случае невылета из РПЛ.

«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении.

И сейчас каждый – и тренер, и игрок – должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ», – сказал Иванов.