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Иванов – о Гончаренко в «Урале»: «Это несвоевременный разговор. Мы доверяем Шалимову»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба в случае невылета из РПЛ.

«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении.

И сейчас каждый – и тренер, и игрок – должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ», – сказал Иванов.

  • Сообщалось, что белорус может летом вернуться в свой бывший клуб из России.
  • Гончаренко работал в «Урале» в 2015 году.
  • «Урал» идет на 15-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Урала»

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