Иванов – о Гончаренко в «Урале»: «Это несвоевременный разговор. Мы доверяем Шалимову»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба в случае невылета из РПЛ.
«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении.
И сейчас каждый – и тренер, и игрок – должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ», – сказал Иванов.
- Сообщалось, что белорус может летом вернуться в свой бывший клуб из России.
- Гончаренко работал в «Урале» в 2015 году.
- «Урал» идет на 15-м месте в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Урала»