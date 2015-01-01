«Урал» хочет назначить Гончаренко главным тренером, если не вылетит из РПЛ

Надеюсь в этом году эта помойка (Урал) вылетит. 16 мячей забили позорники, зачем им в высшей лиге быть?
Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить «Урал».
По информации «Чемпионата», 44-летний белорус – один из основных кандидатов на пост главного тренера клуба на следующий сезон.
«Урал» хочет назначить Гончаренко, если команда по итогам этого сезона останется в РПЛ.
- Сообщалось, что белорус может летом вернуться в свой бывший клуб из России.
- Гончаренко работал в «Урале» в 2015 году.
- «Урал» идет на 15-м месте в РПЛ.