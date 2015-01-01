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«Урал» хочет назначить Гончаренко главным тренером, если не вылетит из РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить «Урал».

По информации «Чемпионата», 44-летний белорус – один из основных кандидатов на пост главного тренера клуба на следующий сезон.

«Урал» хочет назначить Гончаренко, если команда по итогам этого сезона останется в РПЛ.

  • Сообщалось, что белорус может летом вернуться в свой бывший клуб из России.
  • Гончаренко работал в «Урале» в 2015 году.
  • «Урал» идет на 15-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:21
Комментарии1
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    Рейтинг: +6501

    Из Твери Леха 11 минут назад

    Надеюсь в этом году эта помойка (Урал) вылетит. 16 мячей забили позорники, зачем им в высшей лиге быть?

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