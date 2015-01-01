«Урал» хочет назначить Гончаренко главным тренером, если не вылетит из РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить «Урал».

По информации «Чемпионата», 44-летний белорус – один из основных кандидатов на пост главного тренера клуба на следующий сезон.

«Урал» хочет назначить Гончаренко, если команда по итогам этого сезона останется в РПЛ.