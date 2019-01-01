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Губерниев: «Почему столетие «Спартака» отмечают сейчас? Что за обман и враки?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев согласен с мнением, что «Спартак» был создан не в 1922 году, а гораздо позже.

«Я вот не пойму! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!

Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»...

Всякие Промкооперации и прочие команды артелей никакого отношения к названию Спартак не имеют... Короче, поздравляю, господа, соврамши», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» отмечает свой юбилей сегодня, 18 апреля.
  • Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Сегодня, 08:19
Комментарии18
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    Рейтинг: +8976

    САДЫЧОК 2 минуты назад

    Футбольный клуб, история которого идёт с 1922 года
    Что , тут не понятно ?
    Другое дело - все эти оборотни и злодеи Губерниевы всё хотят нагадить и изменить историю !

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    Рейтинг: +11274

    BRO_football 6 минут назад

    Даже тут переписывают историю.Интересно...

    0
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    Рейтинг: +1663

    gor77 10 минут назад

    Забавная ситуация!))))
    Внимательно прочитал массу информации о дне основания клуба. Даже "историки" с полной уверенностью не торопятся утверждать точную дату - 18 - 19 апреля 1935 или же 18 апреля 1922. Даже есть разные мнения в честь кого назван именно так клуб. Но это всё ерунда.
    Думаю, что все болельщики поздравили "Спартак" с таким юбилеем, если бы не игра команды и место в турнирной таблице.
    Получается как у А. С. Пушкина - "Пир во время чумы".

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    Рейтинг: +13526

    NewLife 46 минут назад

    Губерниев, зато тебе по уму года четыре исполнилось)

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    Рейтинг: +388

    SLADE2019 49 минут назад

    Тот редкий случай, когда с Губером полностью согласен. Еще в советские времена читал мемуары Старостиных и однозначно следует прийти к выводу, что Спартак образован в 1935 году. Просто Федун хотел что то этакое побыстрее организовать, думал, что самый момент, чтобы чемпионство сварганить, но не тут то было. До юбилея еще 13 лет.

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    Рейтинг: +6698

    mamba9090909 > SLADE2019 44 минуты назад

    В 1935 было образовано ДСО "Спартак". А футбольный клуб был образован в 1922.

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    Рейтинг: +14333

    ilichkadr > mamba9090909 34 минуты назад

    Футбольный клуб был образован в 1922 под названием МКС («Московский клуб спорта»). Далее «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат», «Промкооперация» и только с 14 ноября 1934 года — «Спартак».
    P.S. Если вести отсчёт от Русского гимнастического общества (РГО «Сокол»), которое было зарегистрировано и официально основано 4 (16 мая) 1883 года, то в следующем году будем отмечать 150-летие.

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    Рейтинг: +6698

    mamba9090909 > ilichkadr 1 минуту назад

    Празднуется столетие образования не НАЗВАНИЯ, а самого клуба. РГО "Сокол", ГИМНАСТИЧЕСКОЕ общество. В этом обществе, помимо всего, была команда любителей игры в кожаный мяч. После 1917 года это общество распалось. Потом были попытки возродить его, но большевики были против. Организаторы возрождения общества были арестованы, как вредители. И только в 1922 году удалось создать футбольный клуб, назвав его МКС. Отсюда и началась история Спартака.

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    Рейтинг: +1025

    lotsman 1 час назад

    Футбольный КЛУБ был образован в 1922 году, после реорганизаций и переформирований футбольных команд. Футбольный клуб получил название МКС (Московское Спортивное Общество) В 1935 году было принято решение образовать спортивное ОБЩЕСТВО, фундаментом которого стал футбольный клуб. Тогда и было принято решение назвать спортивное общество, "Спартак". Это же название принял и футбольный клуб, история которого идёт с 1922 года.

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    Рейтинг: +14333

    ilichkadr > lotsman 30 минут назад

    Тогда это конкретно когда, было принято решение назвать спортивное общество, "Спартак", а lotsman ?

    0
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    Рейтинг: +503

    Suvorov51 1 час назад

    Да. не понятно с юбилеем.но думаю. что в этом разберутся специалисты и спортивные историки. когда то давно был такой специалист Есенин. сын русского поэта С Есенина вот он бы точно все рассказал. но дело в том что Величайший клуб России. как то попал в непонятку. но это ни как не влияет на его Величие. у нас в стране их три клуба ДИНАМО Москва. ЦСКА и Спартак. но Спартак это конечно величина в мире. одним словом Народная команда успеха тебе СПАРТАК

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    Рейтинг: +14333

    ilichkadr > Suvorov51 23 минуты назад

    Спортивные "историки" переписывают исключительно википедию. Так рождаются фейки, а желаемое объявляется действительным. Теория окон Овертона в действии!
    P.S. Зарема похоже диссертацию написала.

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    Рейтинг: +95507

    zigbert 1 час назад

    Возмущаться надо не этим а почему все клубы полезли искать свою новую историю.

    3
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    Рейтинг: +3924

    ziborock 2 часа назад

    А не хочешь на своем газканале порассуждать о том почему датой основания зенита является 1925 год при том что название зенит у команды появилось в 1940 году!

    5
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    Рейтинг: +14333

    ilichkadr 2 часа назад

    Дима, как никогда прав! Историю переписывали всегда, правда не нынешними, а последующими поколениями. Вот кому это нужно, а главное зачем!?

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    Рейтинг: +3924

    ziborock > ilichkadr 2 часа назад

    Дима был прав когда про датского вратаря рассказывал!

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    Рейтинг: +14333

    ilichkadr > ziborock 2 часа назад

    Не в курсе про датского вратаря........

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    Рейтинг: +1927

    almanev > ilichkadr 1 час назад

    Ну, загугли "Губерниев про Малафеева"

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