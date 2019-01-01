Губерниев: «Почему столетие «Спартака» отмечают сейчас? Что за обман и враки?»

Футбольный клуб, история которого идёт с 1922 года
Что , тут не понятно ?
Другое дело - все эти оборотни и злодеи Губерниевы всё хотят нагадить и изменить историю !
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев согласен с мнением, что «Спартак» был создан не в 1922 году, а гораздо позже.
«Я вот не пойму! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!
Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»...
Всякие Промкооперации и прочие команды артелей никакого отношения к названию Спартак не имеют... Короче, поздравляю, господа, соврамши», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- «Спартак» отмечает свой юбилей сегодня, 18 апреля.
- Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.