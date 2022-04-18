Губерниев: «Почему столетие «Спартака» отмечают сейчас? Что за обман и враки?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев согласен с мнением, что «Спартак» был создан не в 1922 году, а гораздо позже.

«Я вот не пойму! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!

Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»...

Всякие Промкооперации и прочие команды артелей никакого отношения к названию Спартак не имеют... Короче, поздравляю, господа, соврамши», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.