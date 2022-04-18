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  • Губерниев: «Почему столетие «Спартака» отмечают сейчас? Что за обман и враки?»

Губерниев: «Почему столетие «Спартака» отмечают сейчас? Что за обман и враки?»

18 апреля 2022, 08:19
39

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев согласен с мнением, что «Спартак» был создан не в 1922 году, а гораздо позже.

«Я вот не пойму! В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»!

Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт»...

Всякие Промкооперации и прочие команды артелей никакого отношения к названию Спартак не имеют... Короче, поздравляю, господа, соврамши», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» отмечает свой юбилей сегодня, 18 апреля.
  • Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (39)
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ilichkadr
1650261074
Дима, как никогда прав! Историю переписывали всегда, правда не нынешними, а последующими поколениями. Вот кому это нужно, а главное зачем!?
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ziborock
1650261228
А не хочешь на своем газканале порассуждать о том почему датой основания зенита является 1925 год при том что название зенит у команды появилось в 1940 году!
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zigbert
1650263763
Возмущаться надо не этим а почему все клубы полезли искать свою новую историю.
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lotsman
1650264468
Футбольный КЛУБ был образован в 1922 году, после реорганизаций и переформирований футбольных команд. Футбольный клуб получил название МКС (Московское Спортивное Общество) В 1935 году было принято решение образовать спортивное ОБЩЕСТВО, фундаментом которого стал футбольный клуб. Тогда и было принято решение назвать спортивное общество, "Спартак". Это же название принял и футбольный клуб, история которого идёт с 1922 года.
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SLADE2019
1650265966
Тот редкий случай, когда с Губером полностью согласен. Еще в советские времена читал мемуары Старостиных и однозначно следует прийти к выводу, что Спартак образован в 1935 году. Просто Федун хотел что то этакое побыстрее организовать, думал, что самый момент, чтобы чемпионство сварганить, но не тут то было. До юбилея еще 13 лет.
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NewLife
1650266153
Губерниев, зато тебе по уму года четыре исполнилось)
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BRO_football
1650268564
Даже тут переписывают историю.Интересно...
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САДЫЧОК
1650268805
Футбольный клуб, история которого идёт с 1922 года Что , тут не понятно ? Другое дело - все эти оборотни и злодеи Губерниевы всё хотят нагадить и изменить историю !
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Garrincha58
1650276533
какая разница хотят люди чтобы 100 лет было пусть что спорить то хозяин барин продаст Федун Спартак новый хозяин ещё прибавит и будет справлять 150 лет мне лично всё равно главное ни сколько лет, а как команда играет сейчас, а что было 50 лет мне лично пофиг
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mamba9090909
1650281960
Админы! А что, слово г р е б л я стало запрещённым?))
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