Агент Фомина: «По Даниилу было прощупывание почвы из Италии и Германии»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, рассказал, что на игрока претендуют европейские клубы.

«По Фомину предметного интереса, чтобы клуб с клубом начинал общение, не было. Было прощупывание почвы из Италии и Германии.

Если летом будет интерес из Европы, возможен уход? Давайте доживем. Сейчас действительно сложная ситуация в стране. Там будет видно, как будет развиваться. Мы можем все что угодно планировать и хотеть – в итоге может получиться, что все планы и хотелки отложатся на потом», – сказал Маньяков.