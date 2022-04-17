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Агент Фомина: «По Даниилу было прощупывание почвы из Италии и Германии»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, рассказал, что на игрока претендуют европейские клубы.

«По Фомину предметного интереса, чтобы клуб с клубом начинал общение, не было. Было прощупывание почвы из Италии и Германии.

Если летом будет интерес из Европы, возможен уход? Давайте доживем. Сейчас действительно сложная ситуация в стране. Там будет видно, как будет развиваться. Мы можем все что угодно планировать и хотеть – в итоге может получиться, что все планы и хотелки отложатся на потом», – сказал Маньяков.

  • Фомин забил 9 голов (6 – с пенальти) в этом сезоне РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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17.04.2022 21:52
Комментарии3
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    Рейтинг: +16488

    Garrincha58 1 час назад

    видать не нащупали

    0
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    Рейтинг: +62226

    portero 2 часа назад

    Капай глубже может арабы и купят...

    0
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  • ...
    Рейтинг: +5040

    AtticusFinch 3 часа назад

    Почва оказалась перенасыщена удобрениями..

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