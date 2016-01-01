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«Сочи» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (2:2) и обратится в ЭСК РФС.

  • Игру обслуживал главный арбитр Василий Казарцев.
  • В первом тайме он не назначил пенальти в пользу «Сочи».
  • В концовке встречи Казарцев с помощью VAR отменил гол в ворота «Локо».

«Согласен, что нас обокрали. Я думаю, общественность все видит. Мы же не слепые и все прекрасно понимаем. Мы будем обращаться в ЭСК. Думаю, Ашоту Рафаилович еще нужно там достаточно поработать. Мы сами не понимаем, почему на Касьерре не назначили пенальти», – сказал Рубашко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +759

    Алекс636363 7 минут назад

    судья молодец, а тренеры задолбали своими жалобами. плохому танцору судьи мешают

    0
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    Рейтинг: +16872

    Persona_non_Grata 20 минут назад

    Ну когда начинается нытье при ТАКОМ судействе и на пустом месте, что про других тогда говорить, когда на результат влияют реальные и грубые ошибки арбитров !!!

    2
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    Рейтинг: +96

    OstavteLOKO_V_pokoe 25 минут назад

    Вообще, можно предположить, что в таком сложном матче Казарцев принял 99% верных решений и поддержал свою репутацию адекватного рефери после инцидента с тем же Сочи. Игра ничейная - это очевидно. Сочи был очень хорош в атаке и в назидании, ну очень, но и просаживался по игре огого. Статистика игры тоже поровну. Момент с накладкой Бека - обсуждать даже нечего, игроки схлестнулись в моменте за мяч, причем Бека сначала мяч выбил, а потом там оказалась чужая нога. А вот эпизод с подленькими фолами Родригао-Кухта очень сложный и удалить обоих - соломоново решение. Как итог, игру надо качественно улучшать, а то все про санкции речь, мы то по прежнему все играем по принципу - бей своих, чтобы чужие боялись :))

    2
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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. 28 минут назад

    Я хоть и болею за Локо, но, если говорить объективно, то судейство было просто отличным, бригада арбитров и те что на ВАР, реально хорошо и качественно отработали.
    Именно таким и должно быть судейство.

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    Рейтинг: +3709

    Кузьмич на трибуне 37 минут назад

    Не скрываю , болел за Сочи, но обвинить судейство никак не могу, разве что за очень долгое рассмотрение эпизодов. Две красные безоговорочные, отмена гола тоже , Жорик был одной ногой в офсайде, и защитник выбил мяч раньше , чем попал в ногу игроку. Да не будь бы ВАР, можно было бы в обе стороны судить. Но в этот раз разобрались по делу.

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    Рейтинг: +380

    aimer1988 49 минут назад

    Прежде чем составлять какие-то обращения, они может посмотрят повторы? Там же очевидно, что защитник мяч выбил перед касанием ноги, это в рамках правил.

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    Рейтинг: +844

    Дубина 1 час назад

    Начинается НЫТЬЕ!

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    Рейтинг: +32464

    zra78 > Дубина 49 минут назад

    От этого мерзкого клуба и ещё больше мерзкого их тренера, я не жду уже другого...

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    Рейтинг: +844

    Дубина > zra78 41 минуту назад

    Хамский клуПП) Сказано филиал бомжей.

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    Рейтинг: +61

    Скук > zra78 30 минут назад

    нытьё только у болел. мерзкий клуб - это тоже тупые болелы. хороший был футбол. немного туповатый у локо - но там ребята без мозгов типа Жемалетдинова. В остальном - смотреть можно. Сочи молодцы, ибо без всяких "звёзд" и с тренером не звездой, показывают грамотную игру. а "нытьё" - это к правительству. оттуда все ноги. "все ж неправы, только мы супергерои"))

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