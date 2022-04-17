«Сочи» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (2:2) и обратится в ЭСК РФС.
- Игру обслуживал главный арбитр Василий Казарцев.
- В первом тайме он не назначил пенальти в пользу «Сочи».
- В концовке встречи Казарцев с помощью VAR отменил гол в ворота «Локо».
«Согласен, что нас обокрали. Я думаю, общественность все видит. Мы же не слепые и все прекрасно понимаем. Мы будем обращаться в ЭСК. Думаю, Ашоту Рафаилович еще нужно там достаточно поработать. Мы сами не понимаем, почему на Касьерре не назначили пенальти», – сказал Рубашко.
Источник: «Спорт-Экспресс»