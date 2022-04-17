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  • «Сочи» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

«Сочи» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

17 апреля 2022, 19:40
16

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (2:2) и обратится в ЭСК РФС.

  • Игру обслуживал главный арбитр Василий Казарцев.
  • В первом тайме он не назначил пенальти в пользу «Сочи».
  • В концовке встречи Казарцев с помощью VAR отменил гол в ворота «Локо».

«Согласен, что нас обокрали. Я думаю, общественность все видит. Мы же не слепые и все прекрасно понимаем. Мы будем обращаться в ЭСК. Думаю, Ашоту Рафаилович еще нужно там достаточно поработать. Мы сами не понимаем, почему на Касьерре не назначили пенальти», – сказал Рубашко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (16)
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aimer1988
1650214831
Прежде чем составлять какие-то обращения, они может посмотрят повторы? Там же очевидно, что защитник мяч выбил перед касанием ноги, это в рамках правил.
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Кузьмич на трибуне
1650215536
Не скрываю , болел за Сочи, но обвинить судейство никак не могу, разве что за очень долгое рассмотрение эпизодов. Две красные безоговорочные, отмена гола тоже , Жорик был одной ногой в офсайде, и защитник выбил мяч раньше , чем попал в ногу игроку. Да не будь бы ВАР, можно было бы в обе стороны судить. Но в этот раз разобрались по делу.
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PAREVG.
1650216114
Я хоть и болею за Локо, но, если говорить объективно, то судейство было просто отличным, бригада арбитров и те что на ВАР, реально хорошо и качественно отработали. Именно таким и должно быть судейство.
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OstavteLOKO_V_pokoe
1650216286
Вообще, можно предположить, что в таком сложном матче Казарцев принял 99% верных решений и поддержал свою репутацию адекватного рефери после инцидента с тем же Сочи. Игра ничейная - это очевидно. Сочи был очень хорош в атаке и в назидании, ну очень, но и просаживался по игре огого. Статистика игры тоже поровну. Момент с накладкой Бека - обсуждать даже нечего, игроки схлестнулись в моменте за мяч, причем Бека сначала мяч выбил, а потом там оказалась чужая нога. А вот эпизод с подленькими фолами Родригао-Кухта очень сложный и удалить обоих - соломоново решение. Как итог, игру надо качественно улучшать, а то все про санкции речь, мы то по прежнему все играем по принципу - бей своих, чтобы чужие боялись :))
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Persona_non_Grata
1650216563
Ну когда начинается нытье при ТАКОМ судействе и на пустом месте, что про других тогда говорить, когда на результат влияют реальные и грубые ошибки арбитров !!!
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SpartakMoskwa
1650218454
Ахахаха какое обращение??? Казарцев идеально отработал матч ИДЕАЛЬНО. У наших клубов в моду вошло после каждого матча в РФС обращатся
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ySS
1650219680
Матч захватывающий, судейские ошибки надо искать с микроскопом. Скулить про судейство "тренд" РПЛ. Игроки ошибаются на 2 порядка чаще, чем судьи, ну а что там решат присяжные у Ашота, прочитаем)
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ArReal
1650220824
«Сочи» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом» - типо почему не помогали , а нормально судили?
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paracetamol
1650220902
Есть негласный приказ: в ворота морковских команд пенальти не назначать, а наоборот - сколько хошь. Думаю, Ашот Рафаилович его и отдал, не бесплатно, конечно. Что ни матч, то скандал! Совсем у рыбы голова сгнила...
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Добрый Бобер
1650252955
Афигенски отсудил Казарцев.
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