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Примера. «Атлетико» в меньшинстве победил «Эспаньол», забив на 10-й добавленной минуте

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» (2:1) в домашнем матче 32-го тура Примеры. Победный гол на 100-й минуте с пенальти забил Янник Карраско.

Мадридский клуб заканчивал игру в меньшинстве – красную карточку на 71-й минуте получил Жоффри Кондогбиа.

«Атлетико» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Испания. Примера. 32-й тур

Атлетико – Эспаньол – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Карраско, 52; 1:1 – де Томас, 74; 2:1 – Карраско, 90+10 (с пенальти).

Удаления: Кондогбиа, 71 – нет.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +844

    Дубина 1 час назад

    5 добавил на 10 забили)) ну ну) выплакали девочки победу,еще на Сити что то вякали)

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    Рейтинг: +49444

    MaxRnD > Дубина 1 час назад

    да ещё и с пеналя ((

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    Рейтинг: -4

    Феникс 28 > MaxRnD 41 минуту назад

    Неожиданно да ? Прям как с крейсером который подводной лодкой стали.)))

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    Рейтинг: +11647

    DeStar 1 час назад

    в этом сезоне сколько уже матчей когда к АТМ добавляли 6-7-8-10+ минут и они за это время забивали?)

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    Рейтинг: +18

    RussiaChampion 1 час назад

    очень была унылой игра.

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