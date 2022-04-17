Примера. «Атлетико» в меньшинстве победил «Эспаньол», забив на 10-й добавленной минуте

«Атлетико» обыграл «Эспаньол» (2:1) в домашнем матче 32-го тура Примеры. Победный гол на 100-й минуте с пенальти забил Янник Карраско.
Мадридский клуб заканчивал игру в меньшинстве – красную карточку на 71-й минуте получил Жоффри Кондогбиа.
«Атлетико» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Испания. Примера. 32-й тур
Атлетико – Эспаньол – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Карраско, 52; 1:1 – де Томас, 74; 2:1 – Карраско, 90+10 (с пенальти).
Удаления: Кондогбиа, 71 – нет.
Источник: «Бомбардир»