Грилиш: «Решения Гвардиолы в матче с «Ливерпулем» были малозначимыми и запоздалыми»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:3) раскритиковал своего главного тренера Хосепа Гвардиолу. После первого тайма манчестерцы уступали 0:3.

«Я не собираюсь сидеть и извиняться за поражение. Все дело в том, что мы не включились в борьбу сразу. После перерыва Гвардиола сделал замены, но его решения были малозначимыми и слишком запоздалыми», – сказал Грилиш.