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Грилиш: «Решения Гвардиолы в матче с «Ливерпулем» были малозначимыми и запоздалыми»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:3) раскритиковал своего главного тренера Хосепа Гвардиолу. После первого тайма манчестерцы уступали 0:3.

«Я не собираюсь сидеть и извиняться за поражение. Все дело в том, что мы не включились в борьбу сразу. После перерыва Гвардиола сделал замены, но его решения были малозначимыми и слишком запоздалыми», – сказал Грилиш.

  • «Манчестер Сити» впервые за 4 года пропустил в 1-м тайме 3 гола.
  • Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп 10-й раз обыграл Хосепа Гвардиолу.
  • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ и опережает «Ливерпуль» на 1 очко.

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Источник: Goal

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