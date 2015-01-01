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Червиченко: «Соболев – лучший игрок матча «Спартак» – «Рубин» по части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру нападающего москвичей Александра Соболева в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Форвард забил в РПЛ впервые с ноября.

Андрей Тихонов признал Соболева лучшим игроком матча. Согласны с ним?

– По части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти у судей – да, он лучший. А как игрок – не понимаю, почему Тихонов такой выбор сделал.

  • У Соболева в сезоне РПЛ 22 матча, 5 голов, 4 ассиста.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (20 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:11
Комментарии11
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    Рейтинг: +15406

    Cleaner 19 минут назад

    Спартаковец Соболев - король ныряний и симуляций! А как игрок - мазила из мазил. Мажет даже там, где промазать просто невозможно...

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    Рейтинг: +13511

    NewLife 2 часа назад

    Думаю, Соболев был одним из худших, а у Тихонова давно извилины стали выпрямляться.

    2
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    Рейтинг: +16861

    Persona_non_Grata > NewLife 17 минут назад

    Да не был он одним из худших в этом матче, но и лучшим наверное тоже ...

    0
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    Рейтинг: +1701

    Bozigit 2 часа назад

    Браво

    0
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    Рейтинг: +14321

    ilichkadr 2 часа назад

    Червиченко: «Соболев – лучший игрок матча «Спартак» По части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти у судей – да, он лучший.
    А как игрок – не понимаю, почему Тихонов такой выбор сделал.
    P.S. Рубин тут вовсе не при делах.

    0
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    Рейтинг: +3536

    Kollljan 2 часа назад

    Что да, то да! Соболев дельфин знатный.

    5
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    Рейтинг: +7002

    R_a_i_n 3 часа назад

    А еще я хотел бы послушать оценку деятельности Червя у руля Спартака.

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    Рейтинг: +14321

    ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

    Червь ещё тот парень. Втюхал Лёне Спартак и был таков.

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    Рейтинг: +8976

    САДЫЧОК 3 часа назад

    Если бы не косячный Джикия , который не удержал Игнатьева-Спартак бы выиграл !

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    Рейтинг: +15916

    paracetamol 3 часа назад

    А чему он у рыл мог научиться? А ведь нормальный парень был в КС, и забивал больше!

    5
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    Рейтинг: +16472

    Garrincha58 3 часа назад

    почему Тихонов так выбрал да потому что он спартаковец и вообще на кой эти статуэтки по мне так в Рубине намного полезнее сыграл Самошников или Игнатьев в Спартаке и выделить некого вот такие у нас аналитики хр...ые

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