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  • Червиченко: «Соболев – лучший игрок матча «Спартак» – «Рубин» по части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти»

Червиченко: «Соболев – лучший игрок матча «Спартак» – «Рубин» по части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти»

17 апреля 2022, 12:11
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру нападающего москвичей Александра Соболева в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Форвард забил в РПЛ впервые с ноября.

Андрей Тихонов признал Соболева лучшим игроком матча. Согласны с ним?

– По части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти у судей – да, он лучший. А как игрок – не понимаю, почему Тихонов такой выбор сделал.

  • У Соболева в сезоне РПЛ 22 матча, 5 голов, 4 ассиста.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (20 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Соболев Александр Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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Garrincha58
1650187801
почему Тихонов так выбрал да потому что он спартаковец и вообще на кой эти статуэтки по мне так в Рубине намного полезнее сыграл Самошников или Игнатьев в Спартаке и выделить некого вот такие у нас аналитики хр...ые
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paracetamol
1650187882
А чему он у рыл мог научиться? А ведь нормальный парень был в КС, и забивал больше!
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САДЫЧОК
1650188588
Если бы не косячный Джикия , который не удержал Игнатьева-Спартак бы выиграл !
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R_a_i_n
1650188643
А еще я хотел бы послушать оценку деятельности Червя у руля Спартака.
Ответить
Kollljan
1650189433
Что да, то да! Соболев дельфин знатный.
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ilichkadr
1650190309
Червиченко: «Соболев – лучший игрок матча «Спартак» По части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти у судей – да, он лучший. А как игрок – не понимаю, почему Тихонов такой выбор сделал. P.S. Рубин тут вовсе не при делах.
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Bozigit
1650191979
Браво
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NewLife
1650192413
Думаю, Соболев был одним из худших, а у Тихонова давно извилины стали выпрямляться.
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Taps
1650201662
Тупой урод.
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Снег
1650210857
Червиченко - приз за самую точную оценку этому недофутболёру!
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