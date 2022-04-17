Червиченко: «Соболев – лучший игрок матча «Спартак» – «Рубин» по части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру нападающего москвичей Александра Соболева в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Форвард забил в РПЛ впервые с ноября.
– Андрей Тихонов признал Соболева лучшим игроком матча. Согласны с ним?
– По части падений, рыданий, выклянчивания штрафных и пенальти у судей – да, он лучший. А как игрок – не понимаю, почему Тихонов такой выбор сделал.
- У Соболева в сезоне РПЛ 22 матча, 5 голов, 4 ассиста.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Ближайший соперник – ЦСКА (20 апреля).
Источник: «РБ Спорт»