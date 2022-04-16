«Мы нашли оригинал». «Рубин» наложил на послематчевое интервью Соболева дельфиний звук

Слушайте ну а если честно, вот есть наш вратарь который на века увековечил своё имя в мировом футболе, это Лев Яшин. Футболист с большой буквы,и его потомкам не стыдно за своего деда!!! Так и нам россиянам не стыдно,а наоборот мы гордимся им!!!! А что оставит после себя этот дельфин? Ведь репутацию такую себе создал что противно до блевотни говорить его фамилию.... что можно сказать что это мужик? Футболист? Тьфу....
Пресс-служба «Рубина» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) пошутила над форвардом соперника Александром Соболевым. Казанцам не понравилось, что спартаковец сказал в послематчевом интервью.
«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».
Мы нашли оригинал этого интервью», – после чего идет интервью Соболева с наложенным дельфиньим звуком.
- Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
- «Рубин» не побеждает в 6 матчах подряд.
- «Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.