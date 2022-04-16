Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мы нашли оригинал». «Рубин» наложил на послематчевое интервью Соболева дельфиний звук

«Мы нашли оригинал». «Рубин» наложил на послематчевое интервью Соболева дельфиний звук

16 апреля 2022, 22:08
14

Пресс-служба «Рубина» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) пошутила над форвардом соперника Александром Соболевым. Казанцам не понравилось, что спартаковец сказал в послематчевом интервью.

«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».

Мы нашли оригинал этого интервью», – после чего идет интервью Соболева с наложенным дельфиньим звуком.

  • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
  • «Рубин» не побеждает в 6 матчах подряд.
  • «Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.

Еще по теме:
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева 1
Талалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином» 36
«Крылья Советов» не отпустили основного защитника в «Рубин»
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Соболев Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1650136623
Красавчики!!
Ответить
_Marqella_
1650136921
Видок у Соболева как у душевнобольного...
Ответить
вальтер79
1650137157
хайпово получилось молодцы казанцы)))))))))))
Ответить
NewLife
1650138596
Форвард не должен жаловаться на плотность обороны и автобус, на то он и форвард, чтобы забивать и в таких условиях. А если, как некоторые местные балбесы, придумывать игрокам кликухи, то это приведет к вселенскому срачу(
Ответить
qawzsexdr
1650138690
А кого весь 1 тайм возили, а кому повезло случайно сравнять счёт, а кто надеется на левый пенальти путём стимуляции, он не рассказал?
Ответить
Из Твери Леха
1650139665
вот только это и остается: после игры обменятся насмешками. а саму игру обсуждать нет смысла, потому что это дерьмо редкостное, а не игра.
Ответить
ySS
1650140090
Можно понять радостную истерику из Казани после первого за долгое время непроигранному матчу)
Ответить
sobaka120982
1650143639
Слушайте ну а если честно, вот есть наш вратарь который на века увековечил своё имя в мировом футболе, это Лев Яшин. Футболист с большой буквы,и его потомкам не стыдно за своего деда!!! Так и нам россиянам не стыдно,а наоборот мы гордимся им!!!! А что оставит после себя этот дельфин? Ведь репутацию такую себе создал что противно до блевотни говорить его фамилию.... что можно сказать что это мужик? Футболист? Тьфу....
Ответить
"supermax"
1650183805
не ну смешно так-то)) но как-то несерьезно что ли ... ну хоть не только у нас дурачье в пресс службе))
Ответить
paracetamol
1650187794
По-моему, так лягушки квакают.
Ответить
Главные новости
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+