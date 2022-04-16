«Мы нашли оригинал». «Рубин» наложил на послематчевое интервью Соболева дельфиний звук

Пресс-служба «Рубина» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) пошутила над форвардом соперника Александром Соболевым. Казанцам не понравилось, что спартаковец сказал в послематчевом интервью.

«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».

Мы нашли оригинал этого интервью», – после чего идет интервью Соболева с наложенным дельфиньим звуком.