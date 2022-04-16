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«Мы нашли оригинал». «Рубин» наложил на послематчевое интервью Соболева дельфиний звук

Пресс-служба «Рубина» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) пошутила над форвардом соперника Александром Соболевым. Казанцам не понравилось, что спартаковец сказал в послематчевом интервью.

«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».

Мы нашли оригинал этого интервью», – после чего идет интервью Соболева с наложенным дельфиньим звуком.

  • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
  • «Рубин» не побеждает в 6 матчах подряд.
  • «Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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16.04.2022 22:08
Комментарии9
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    Рейтинг: +4090

    sobaka120982 11 минут назад

    Слушайте ну а если честно, вот есть наш вратарь который на века увековечил своё имя в мировом футболе, это Лев Яшин. Футболист с большой буквы,и его потомкам не стыдно за своего деда!!! Так и нам россиянам не стыдно,а наоборот мы гордимся им!!!! А что оставит после себя этот дельфин? Ведь репутацию такую себе создал что противно до блевотни говорить его фамилию.... что можно сказать что это мужик? Футболист? Тьфу....

    0
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    Рейтинг: +13691

    Barmaleushka 25 минут назад

    А Соболь не хочет себя в чемпе Колумбии попробовать ? В серии А ? Там и команда есть подходящая .

    0
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    Рейтинг: +4620

    ySS 1 час назад

    Можно понять радостную истерику из Казани после первого за долгое время непроигранному матчу)

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    Рейтинг: +6498

    Из Твери Леха 1 час назад

    вот только это и остается: после игры обменятся насмешками. а саму игру обсуждать нет смысла, потому что это дерьмо редкостное, а не игра.

    0
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    Рейтинг: +908

    qawzsexdr 1 час назад

    А кого весь 1 тайм возили, а кому повезло случайно сравнять счёт, а кто надеется на левый пенальти путём стимуляции, он не рассказал?

    1
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    Рейтинг: +13506

    NewLife 1 час назад

    Форвард не должен жаловаться на плотность обороны и автобус, на то он и форвард, чтобы забивать и в таких условиях. А если, как некоторые местные балбесы, придумывать игрокам кликухи, то это приведет к вселенскому срачу(

    1
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    Рейтинг: +1007

    вальтер79 1 час назад

    хайпово получилось молодцы казанцы)))))))))))

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    Рейтинг: +4707

    _Marqella_ 2 часа назад

    Видок у Соболева как у душевнобольного...

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    Рейтинг: +6801

    BarStep 2 часа назад

    Красавчики!!

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