«Мы нашли оригинал». «Рубин» наложил на послематчевое интервью Соболева дельфиний звук

Пресс-служба «Рубина» после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) пошутила над форвардом соперника Александром Соболевым. Казанцам не понравилось, что спартаковец сказал в послематчевом интервью.
«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной».
Мы нашли оригинал этого интервью», – после чего идет интервью Соболева с наложенным дельфиньим звуком.
- Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
- «Рубин» не побеждает в 6 матчах подряд.
- «Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.
Источник: телеграм-канал «Рубина»