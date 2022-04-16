«Рубин» вышел вперед в игре со «Спартаком» во время ситуативного большинства

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». На 30-й минуте у гостей счет открыл Владислав Игнатьев.

Во время гола «Спартак» был в меньшинстве. За несколько секунд до эпизода у москвичей травмировался Наиль Умяров, он поле покинул. В момент взятия ворот спартаковцы готовили выход на замену Данила Пруцева.