«Рубин» вышел вперед в игре со «Спартаком» во время ситуативного большинства

И Джикия и Жиго...полные нули в обороне...садите уже в запас этого Француза...в Марселе явно на банке будет...
А вообще решать надо было в начале...
Потому что знают, что защитников у них нет...
В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». На 30-й минуте у гостей счет открыл Владислав Игнатьев.
Во время гола «Спартак» был в меньшинстве. За несколько секунд до эпизода у москвичей травмировался Наиль Умяров, он поле покинул. В момент взятия ворот спартаковцы готовили выход на замену Данила Пруцева.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Игнатьеву ассистировал бывший спартаковец Александр Зуев.
- В случае победы «Рубин» поднимется на 11-е место.