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«Рубин» вышел вперед в игре со «Спартаком» во время ситуативного большинства

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». На 30-й минуте у гостей счет открыл Владислав Игнатьев.

Во время гола «Спартак» был в меньшинстве. За несколько секунд до эпизода у москвичей травмировался Наиль Умяров, он поле покинул. В момент взятия ворот спартаковцы готовили выход на замену Данила Пруцева.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1144

    Sky Spartak 1 час назад

    И Джикия и Жиго...полные нули в обороне...садите уже в запас этого Француза...в Марселе явно на банке будет...
    А вообще решать надо было в начале...
    Потому что знают, что защитников у них нет...

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    Рейтинг: +875

    alefreddy 1 час назад

    еле ходят по полю а Джикия статист кино смотрит

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    Рейтинг: +8976

    САДЫЧОК 1 час назад

    Хуже игрока трудно представить ! Джикия , как столб, вообще не способен держать Игнатьева который метр с кепкой ! Пасы вникуда !

    2
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