Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы избежать вылета в Лигу 1

Главный тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра придумал, как улучшить результаты команды в концовке сезона Лиги 1.

Он попросил игроков-мусульман прекратить поститься в Рамадан, чтобы клуб сохранил прописку в высшем дивизионе.

Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца. Однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.