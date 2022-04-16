Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы избежать вылета в Лигу 1

Главный тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра придумал, как улучшить результаты команды в концовке сезона Лиги 1.
Он попросил игроков-мусульман прекратить поститься в Рамадан, чтобы клуб сохранил прописку в высшем дивизионе.
Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца. Однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.
- В «Сент-Этьене» около 2/3 футболистов – мусульмане.
- Команда идет на 18-м месте в чемпионате (зона стыков).
- Неделю назад «Сент-Этьен» разгромно проиграл «Лорьяну» (2:6).
Источник: Get French Football News