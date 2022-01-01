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Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы избежать вылета в Лигу 1

Главный тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра придумал, как улучшить результаты команды в концовке сезона Лиги 1.

Он попросил игроков-мусульман прекратить поститься в Рамадан, чтобы клуб сохранил прописку в высшем дивизионе.

Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката солнца. Однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

  • В «Сент-Этьене» около 2/3 футболистов – мусульмане.
  • Команда идет на 18-м месте в чемпионате (зона стыков).
  • Неделю назад «Сент-Этьен» разгромно проиграл «Лорьяну» (2:6).

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Источник: Get French Football News

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1693

    lek! 2 часа назад

    Если бы Ты их знал , и на сколько ценен этот пост для них , такие глупые просьбы не делал .

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