Головин – о победе «Монако» над «Ренном»: «В целом мы выглядели лучше соперника»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над «Ренном» в 32-м туре Лиги 1.

Монегаски выиграли со счетом 3:2.

Российский хавбек сделал ассист в этом матче.

В его активе 3 голевых паса в 5 последних играх.

«Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче с прямым конкурентом по таблице. Причeм сделали это в гостях.

Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.

Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола.

Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу», – сказал Головин.