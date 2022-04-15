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Лига 1. «Монако» в гостях победил «Ренн», у Головина ассист

«Монако» в 32-м туре чемпионата Франции переиграл «Ренн» в гостях. В двух голах гостей поучаствовал Вандерсон.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал ассист на 12-й минуте. Это четвертый голевой пас россиянина в 20 матчах сезона Лиги 1.

Головин вышел в основе и провел на поле 78 минут.

«Монако» поднялся в зону еврокубков. «Ренн» продолжает идти в зоне Лиги чемпионов.

Франция. Лига 1. 32-й тур

Ренн – Монако – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Тайт, 3; 1:1 – Вандерсон, 12; 1:2 – Бен-Йеддер, 57; 1:3 – Боаду, 77; 2:3 – Террье, 90+2 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: Бомбардир.ру

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15.04.2022 23:51
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