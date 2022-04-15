Агент Языджи: «Юсуф хочет остаться в ЦСКА, но это зависит от решения УЕФА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прояснил будущее игрока.
«Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги – ответ зависит только от них.
Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», – сказал агент.
- Языджи зимой перешел в ЦСКА из «Лилля».
- Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
Источник: «Чемпионат»