Агент Языджи: «Юсуф хочет остаться в ЦСКА, но это зависит от решения УЕФА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прояснил будущее игрока.

«Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги – ответ зависит только от них.

Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», – сказал агент.