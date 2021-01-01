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Агент Языджи: «Юсуф хочет остаться в ЦСКА, но это зависит от решения УЕФА»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прояснил будущее игрока.

«Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги – ответ зависит только от них.

Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», – сказал агент.

  • Языджи зимой перешел в ЦСКА из «Лилля».
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1867

    LOKOfanatik19 1 минуту назад

    Такое ощущение, что просто лизнул... но это только мое мнение.

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