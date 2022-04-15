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  • Изидор – о голевой серии: «В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться»

Изидор – о голевой серии: «В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться»

15 апреля 2022, 14:41
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал свою результативную серию в РПЛ.

  • Француз в январе перешел в клуб РПЛ за 3,5 миллиона евро.
  • После зимней паузы он поучаствовал в 5 матчах российского чемпионата и забил в каждом из них по голу.

«Это не было сюрпризом для меня, потому что я знаю свои сильные качества. На протяжении всей карьеры я много забиваю.

Тут единственное, чтобы много забивать, нужно постоянно играть. В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться.

Во время сборов постоянно думал об этом. В товарищеских матчах вроде хорошо играл, но забивать не получалось.

И вот дебютный матч против «Енисея» в Кубке – у меня было два шанса, но я их упустил. После той игры я долго думал и постарался максимально сконцентрироваться.

Прежде, чем стать футболистом, я был болельщиком. Влюблен в эту игру и постоянно смотрю еe по телевизору. Я пересматриваю все свои матчи. Если запорол момент, то могу 30 раз пересматривать эпизод. Анализирую, что не получилось.

А когда забиваю, то до 50 раз пересматриваю гол. Не для того чтобы радоваться за себя, а чтобы предать уверенности. Это подтверждение, что я могу забивать, что я способен», – сказал Изидор.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Изидор Вильсон
Комментарии (1)
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Красногорск_Фан
1650033866
Спасибо друг. Думал ты пустышка. Слив денег. Очень рад что ошибся и ты еще и стабильно доказываешь желание играть
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