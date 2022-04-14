Ловчев: «Ни я, ни Симонян 100-летие «Спартака» не признаем. Нет никакого столетия»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не будет отмечать 100-летие клуба 18 апреля.

– Евгений Серафимович, вы не признаете юбилей «Спартака»?

– Я не знаю откуда это 100-летие взялось. Версия создания «Спартака» всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество «Спартак». До этого никакого футбольного клуба «Спартак» не существовало. Был «Пищевик», была «Красная Пресня».

Это я слышал из уст Николая Петровича Старостина. Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован «Спартак». Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: «Надо создать общество наподобие «Динамо».

После Старостина, главным патриархом «Спартака» для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия.

16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов «Спартака» под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаем.