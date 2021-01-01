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Ловчев: «Ни я, ни Симонян 100-летие «Спартака» не признаем. Нет никакого столетия»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не будет отмечать 100-летие клуба 18 апреля.

– Евгений Серафимович, вы не признаете юбилей «Спартака»?

– Я не знаю откуда это 100-летие взялось. Версия создания «Спартака» всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество «Спартак». До этого никакого футбольного клуба «Спартак» не существовало. Был «Пищевик», была «Красная Пресня».

Это я слышал из уст Николая Петровича Старостина. Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован «Спартак». Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: «Надо создать общество наподобие «Динамо».

После Старостина, главным патриархом «Спартака» для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия.

16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов «Спартака» под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаем.

  • «Спартак» обновил логотип и представил специальную эмблему в честь юбилея.
  • Московский клуб отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба.

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Источник: «КП»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1521

    Psih86 6 минут назад

    Вообще по херу...

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    Рейтинг: +475

    Suvorov51 14 минут назад

    А что. надо верить тем людям которые знают историю клуба. я её не знаю а значит стоит об этом помолчать и послушать Симоняна Н П

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    Рейтинг: +226

    Азбука 15 минут назад

    Значит в 35 году можно отпраздновать ещё раз))

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    Рейтинг: +555

    Янвapь 69 21 минуту назад

    Ушёл в глухую несознанку

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    Рейтинг: +1325

    Беспонтий 22 минуты назад

    причём тут симонян
    тут вольные попугаи евгенят что попало
    пока корма не дадут
    и клетку не накроют тёплым красно белым покрывалом

    -------------
    изумительная птица
    просто жека

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    Рейтинг: +16448

    Garrincha58 22 минуты назад

    да пофиг

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    Рейтинг: +229

    Кирилл Михайлов 31 минуту назад

    Получается, праздника не будет?

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    Рейтинг: +19004

    derrik2000 38 минут назад

    Так, а баблище кому-то попилить???
    Оно же уже выделено и, подозреваю, в основном - из НАШЕГО кармана.
    План мероприятий по случаю "празднования чего-то там" уже утверждён...
    В общем, от меня лично не зависит, когда енто 100-летие Спартака НАЗНАЧАТ.
    Подозреваю, что от Е. С. Ловчева тоже.

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