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  • Ловчев: «Ни я, ни Симонян 100-летие «Спартака» не признаем. Нет никакого столетия»

Ловчев: «Ни я, ни Симонян 100-летие «Спартака» не признаем. Нет никакого столетия»

14 апреля 2022, 15:57
30

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не будет отмечать 100-летие клуба 18 апреля.

– Евгений Серафимович, вы не признаете юбилей «Спартака»?

– Я не знаю откуда это 100-летие взялось. Версия создания «Спартака» всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество «Спартак». До этого никакого футбольного клуба «Спартак» не существовало. Был «Пищевик», была «Красная Пресня».

Это я слышал из уст Николая Петровича Старостина. Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован «Спартак». Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: «Надо создать общество наподобие «Динамо».

После Старостина, главным патриархом «Спартака» для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия.

16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов «Спартака» под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаем.

  • «Спартак» обновил логотип и представил специальную эмблему в честь юбилея.
  • Московский клуб отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба.

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Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Симонян Никита
Комментарии (30)
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derrik2000
1649941408
Так, а баблище кому-то попилить??? Оно же уже выделено и, подозреваю, в основном - из НАШЕГО кармана. План мероприятий по случаю "празднования чего-то там" уже утверждён... В общем, от меня лично не зависит, когда енто 100-летие Спартака НАЗНАЧАТ. Подозреваю, что от Е. С. Ловчева тоже.
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Беспонтий
1649942406
причём тут симонян тут вольные попугаи евгенят что попало пока корма не дадут и клетку не накроют тёплым красно белым покрывалом ------------- изумительная птица просто жека
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Из Твери Леха
1649947516
100-летие отмечать не будет, нажрется просто так)
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portero
1649947539
Кто-то боится что не сможет содержать Спартак так долго... решил юбилей пораньше организовать...
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vladimir-7
1649947833
К настоящему столетию клуба 19 апреля 2035 г. можно выиграть чемпионат России, Кубок России, Супер Кубок России и заслуженно отпраздновать столетие.
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ilichkadr
1649949164
Был «Пищевик», была «Красная Пресня». и была "Промкооперация", а 14 ноября 1934 года «Промкооперация» меняет название на «Спартак». Лёне, как бывшему политработнику стыдно не знать историю клуба, хотя политработником в реалиях никогда и не был, живого солдата видел только на картинке.
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Ивантеевец
1649960578
Я хоть и конский, но в принципе в данном вопросе Ловчева поддерживаю, не смотря на всю его неоднозначность. Это то же самое как считают историю ЦСКА с 1911 года. Центральный Спортивный Клуб Армии (СОВЕТСКОЙ АРМИИ!!!!!!). Какой, млять, 1911, когда Советского Союза даже в теории не существовало???? Ну полнейшая же херня. И с нашими главными оппонентами тоже самое. А если бы не было решения переименовать уже имеющееся общество в Спартак, а создавать новое у нуля, тогда что?
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житель СПб
1649961346
Ничего себе! Оказывается - никакого столетия и в помине нет?! Спартаковцы, как же так?! А столько разговоров... И все - зря, попусту...
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haxxproxx
1649962769
Я в шоке. Вы че все думали что у позорной команды 100 лет? Жесть. Учите историю... Даже ветераны это подтверждают.
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haxxproxx
1649962878
Это как с судейским чемпионством карреры...)))))))) ток дебилы утверждают, что спортаГ взял чемпионство заслуженно))))))))))) не смешите
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