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  • Буффон: «Не ожидал, что «Ювентус» не продлит контракт с Дибалой, но клуб был открыт и честен»

Буффон: «Не ожидал, что «Ювентус» не продлит контракт с Дибалой, но клуб был открыт и честен»

14 апреля 2022, 15:50
5

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон объяснил решение «Ювентуса» не продлевать контракт с Пауло Дибалой.

«Я не ожидал подобного, но клуб был открыт и честен. Контракт с Дибалой не продлили, потому что он не вписывается в проект, а не потому, что Пауло – слабый игрок.

Он многого добьется в карьере, но это не значит, что «Ювентус» ошибся», – сказал Буффон.

  • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
  • В этом сезоне он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 40 миллионов евро.

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Источник: сайт Альфредо Педуллы
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Дибала Пауло
Комментарии (5)
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Тазит
1649942626
Дибала - я конечно же не Дибала, а Буффон, но в остальном согласен.
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Untitled-1
1649943522
Халк говорить о себе в третьем лице!
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Клаус
1649944071
в Ливерпуль? Или все таки Интер , ПСЖ?
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BlackMurder
1649961488
Я если увижу его в Баварии буду сиять от радости
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