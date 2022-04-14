Буффон: «Не ожидал, что «Ювентус» не продлит контракт с Дибалой, но клуб был открыт и честен»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон объяснил решение «Ювентуса» не продлевать контракт с Пауло Дибалой.

«Я не ожидал подобного, но клуб был открыт и честен. Контракт с Дибалой не продлили, потому что он не вписывается в проект, а не потому, что Пауло – слабый игрок.

Он многого добьется в карьере, но это не значит, что «Ювентус» ошибся», – сказал Буффон.