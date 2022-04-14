Буффон: «Не ожидал, что «Ювентус» не продлит контракт с Дибалой, но клуб был открыт и честен»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон объяснил решение «Ювентуса» не продлевать контракт с Пауло Дибалой.
«Я не ожидал подобного, но клуб был открыт и честен. Контракт с Дибалой не продлили, потому что он не вписывается в проект, а не потому, что Пауло – слабый игрок.
Он многого добьется в карьере, но это не значит, что «Ювентус» ошибся», – сказал Буффон.
- Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В этом сезоне он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.
- Рыночная стоимость аргентинца – 40 миллионов евро.
Источник: сайт Альфредо Педуллы