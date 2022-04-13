Комитет по этике РФС не будет рассматривать фразу Кангва «судья – дерьмо» в адрес Безбородова

Комитет по этике РФС не будет рассматривать оскорбления полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва в адрес арбитра Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».

Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

КДК рассмотрит слова Кангва в адрес Безбородова.

«В комитет по этике ничего не приходило и не придет. Если КДК РФС будет рассматривать эпизод, то мы этого делать не будем. По регламенту либо мы, либо они», — сказал глава комитета Семен Андреев.