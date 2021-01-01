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Комитет по этике РФС не будет рассматривать фразу Кангва «судья – дерьмо» в адрес Безбородова

Комитет по этике РФС не будет рассматривать оскорбления полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва в адрес арбитра Владислава Безбородова в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

  • Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.
  • КДК рассмотрит слова Кангва в адрес Безбородова.

«В комитет по этике ничего не приходило и не придет. Если КДК РФС будет рассматривать эпизод, то мы этого делать не будем. По регламенту либо мы, либо они», — сказал глава комитета Семен Андреев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:51
Комментарии2
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    Рейтинг: +453

    gunstilzit 17 минут назад

    Потому что он чёрный?))))

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    Рейтинг: +195

    кaстрюлька 40 минут назад

    Не, ну если это так и есть, то чё его рассматривать

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