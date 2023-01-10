«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по покупке Кингса Кангвы

Полузащитник «Црвены Звезды» Кингс Кангва может вернуться в РПЛ.
По информации Sport24, «Крылья Советов» сделали предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
- Кангва провел за «Црвену Звезду» 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста в этом сезоне.
- Ранее он выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год.
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