Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по покупке Кингса Кангвы

    Полузащитник «Црвены Звезды» Кингс Кангва может вернуться в РПЛ.

    По информации Sport24, «Крылья Советов» сделали предложение по трансферу 23-летнего футболиста.

    • Кангва провел за «Црвену Звезду» 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста в этом сезоне.
    • Ранее он выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Все трансферы РПЛ этой зимы: Писарский – в «Крыльях», «Лoкoмотив» подписал Пиняева

    Новости по теме
    Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона 3
    «Спартак» в 2022 году отказался покупать Сычевого у «Оренбурга» 4
    В «Крыльях» рассказали, делал ли «Зенит» предложения по Пиняеву 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2023 23:59
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11