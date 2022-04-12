Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24)

Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев покинул команду, утверждает Sport24.
Футболист сегодня расторг контракт с тульским клубом. Соглашение было рассчитано до 2023 года.
По информации «РБ Спорт», прекращению сотрудничества предшествовал конфликт Новосельцева с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым, который отправил игрока в дубль.
- 30-летний Новосельцев выступал за «Арсенал» с июля 2021 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.
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Источник: Sport24