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Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24)

Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев покинул команду, утверждает Sport24.

Футболист сегодня расторг контракт с тульским клубом. Соглашение было рассчитано до 2023 года.

По информации «РБ Спорт», прекращению сотрудничества предшествовал конфликт Новосельцева с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым, который отправил игрока в дубль.

  • 30-летний Новосельцев выступал за «Арсенал» с июля 2021 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2646

    пряник929 32 минуты назад

    Привёз два гола в свои ворота и получил от Гурама

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    Рейтинг: +64

    lavruxa1980 3 часа назад

    Можно и в Ростов вернуться, если конечно потянет уровень :)

    2
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    Рейтинг: +268

    BRAZILES 3 часа назад

    ну и нашли футболиста Новосельцева? кто это такой? вродебы он даже как-то в зените сидел на скамейке ? он неочем вообще --в ФНЛ таких Новасельцевых прут пруди

    0
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    Рейтинг: +465

    Suvorov51 4 часа назад

    Скажу одно Гурам полный баран. он любитель кинуть пример бол вмосковском Динамо. но это уже все забыли или все забили

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    Рейтинг: +61709

    portero 5 часов назад

    Выпер его гурам без компенсации, а то контракт расторгли лять....

    3
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    Рейтинг: +12139

    playsh 5 часов назад

    Гурам не подарок-быковать любит,да и у Ивана мания величия присутствует,вот
    что-то и не срослось.Игрок расторг контракт за год до истечения срока,да ещё в 30-летнем возрасте,значит финансово пострадает и поимеет проблему с трудоустройством.Любопытно было бы узнать правду.

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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева 5 часов назад

    в зенит те всех принимают

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