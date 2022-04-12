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  • Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24)

Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом» после конфликта с президентом клуба (Sport24)

12 апреля 2022, 17:21
5

Центральный защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев покинул команду, утверждает Sport24.

Футболист сегодня расторг контракт с тульским клубом. Соглашение было рассчитано до 2023 года.

По информации «РБ Спорт», прекращению сотрудничества предшествовал конфликт Новосельцева с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым, который отправил игрока в дубль.

  • 30-летний Новосельцев выступал за «Арсенал» с июля 2021 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Новосельцев Иван
Комментарии (5)
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Plyash
1649774917
Гурам не подарок-быковать любит,да и у Ивана мания величия присутствует,вот что-то и не срослось.Игрок расторг контракт за год до истечения срока,да ещё в 30-летнем возрасте,значит финансово пострадает и поимеет проблему с трудоустройством.Любопытно было бы узнать правду.
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portero
1649776123
Выпер его гурам без компенсации, а то контракт расторгли лять....
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BRAZILES
1649780484
ну и нашли футболиста Новосельцева? кто это такой? вродебы он даже как-то в зените сидел на скамейке ? он неочем вообще --в ФНЛ таких Новасельцевых прут пруди
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lavruxa1980
1649782530
Можно и в Ростов вернуться, если конечно потянет уровень :)
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пряник929
1649792203
Привёз два гола в свои ворота и получил от Гурама
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