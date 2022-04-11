«Барселона» интересуется защитником «Штутгарта» Сосой

Левый защитник «Штутгарта» Борна Соса стал трансферной целью «Барселоны».
В каталонском клубе считают, что 24-летний футболист сможет стать преемником Жорди Альбы.
В контракте хорвата прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.
- В этом сезоне Соса забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 25 матчах.
- Его контракт со «Штутгартом» рассчитан до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
- В январе сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси» и «Интера».
Источник: Sky Sport Germany