«Барселона» интересуется защитником «Штутгарта» Сосой

Левый защитник «Штутгарта» Борна Соса стал трансферной целью «Барселоны».

В каталонском клубе считают, что 24-летний футболист сможет стать преемником Жорди Альбы.

В контракте хорвата прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.