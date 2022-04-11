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«Барселона» интересуется защитником «Штутгарта» Сосой

Левый защитник «Штутгарта» Борна Соса стал трансферной целью «Барселоны».

В каталонском клубе считают, что 24-летний футболист сможет стать преемником Жорди Альбы.

В контракте хорвата прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

  • В этом сезоне Соса забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 25 матчах.
  • Его контракт со «Штутгартом» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
  • В январе сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси» и «Интера».

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Источник: Sky Sport Germany

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11.04.2022 22:14
Комментарии1
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    Рейтинг: +102

    RusUltras 8 часов назад

    Бремера из Торино надо забирать в центр обороны

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