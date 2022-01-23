«Челси» и «Интер» – претенденты на защитника «Штутгарта» Сосу

Левый защитник «Штутгарта» Борна Соса интересен «Челси» и «Интеру». Они планируют подписать хорвата летом.
Зимой купить Сосу пыталась «Астон Вилла», но не стала выплачивать за игрока требуемые 30 миллионов евро.
- Контракт 24-летнего уроженца Загреба действует до 2025 года.
- В сезоне Бундеслиги у Сосы 16 матчей, гол, 3 ассиста.
- Игрок трижды становился чемпионом Хорватии.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого
Источник: твиттер Марка Беренбека