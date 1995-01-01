Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Челси» и «Интер» – претенденты на защитника «Штутгарта» Сосу

    Левый защитник «Штутгарта» Борна Соса интересен «Челси» и «Интеру». Они планируют подписать хорвата летом.

    Зимой купить Сосу пыталась «Астон Вилла», но не стала выплачивать за игрока требуемые 30 миллионов евро.

    • Контракт 24-летнего уроженца Загреба действует до 2025 года.
    • В сезоне Бундеслиги у Сосы 16 матчей, гол, 3 ассиста.
    • Игрок трижды становился чемпионом Хорватии.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: твиттер Марка Беренбека

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2600

      Enter2006 9 часов назад

      Главное чтобы не в зенит, с таким именем Дзюба сразу заинтересуется

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru