«Челси» и «Интер» – претенденты на защитника «Штутгарта» Сосу

Левый защитник «Штутгарта» Борна Соса интересен «Челси» и «Интеру». Они планируют подписать хорвата летом.

Зимой купить Сосу пыталась «Астон Вилла», но не стала выплачивать за игрока требуемые 30 миллионов евро.

Контракт 24-летнего уроженца Загреба действует до 2025 года.

В сезоне Бундеслиги у Сосы 16 матчей, гол, 3 ассиста.

Игрок трижды становился чемпионом Хорватии.

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