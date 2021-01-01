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Егоров – о Кангва: «Древолаз не понял, что ему сказал Безбородов. Будьте добры, научите его русскому языку»

Бывший судья Игорь Егоров раскритиковал полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва за оскорбление арбитра Владислава Безбородова матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

  • Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.
  • КДК рассмотрит слова Кангва в адрес Безбородова.

– Безбородов правильно поступил в эпизоде с удалением Кангва, это элемент неспортивного поведения. И то, что Кангва говорит, мол, он не понял, что ему судья сказал по-русски, это проблема только Кангва и клуба, за который он выступает.

— После игры Кангва, Аджоев и Божович жестко прошлись по судейской бригаде. Насколько позволительны такие высказывания и как с этим бороться?

— Такое вообще не позволительно, такого быть не должно. Одно съели, Слуцкий позволил себе сказать что-то непонятное, второй, третий, десятый. Говорят что хотят. Мне не хотелось идти в судейство после карьеры футболиста, пусть и не очень длительной. Я понимал, что судьи — изгои, эта профессия неблагодарная, их все ругают, все во всем разбираются.

Кангва показали, что не надо играть без свистка, а он не понял. Его откуда-то бумерангом сбили, я не знаю, откуда он взялся, этот Кангва. Не знаю и откуда эти руководители берутся, потом они чего-то сидят, разбираются.

Вы разберитесь в своем клубе, что у вас там творится, если он по-русски ни бельмеса вообще не понимает. Если вы приглашаете его в клуб, будьте добры, научите его русскому языку. Хотя бы элементарным словам – «да», «нет», «свисток». Хотя бы чему-то! Но человек вообще древолаз и не понимает, что ему сказал Безбородов.

А потом судья становится изгоем, Безбородов, который на протяжении двадцати лет судит лигу, и он лучший в этой стране. Если его начинают склонять, то это агония.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22168

    JTherry 2 минуты назад

    "...человек вообще древолаз и не понимает, что ему сказал Безбородов."
    ...кажется Егоров обозвал Кангву обезьяной... аккуратнее Егорову надо быть в общении со СМИ, а то и про "шоколадки" напомнят этому "оратору"... хотя сейчас вороватый BLM никто и слушать не будет...)

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