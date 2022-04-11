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  • Егоров – о Кангва: «Древолаз не понял, что ему сказал Безбородов. Будьте добры, научите его русскому языку»

Егоров – о Кангва: «Древолаз не понял, что ему сказал Безбородов. Будьте добры, научите его русскому языку»

11 апреля 2022, 18:33
4

Бывший судья Игорь Егоров раскритиковал полузащитника «Арсенала» Кингса Кангва за оскорбление арбитра Владислава Безбородова матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

  • Кангва поле матча назвал Безбородова «дерьмом».
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.
  • КДК рассмотрит слова Кангва в адрес Безбородова.

– Безбородов правильно поступил в эпизоде с удалением Кангва, это элемент неспортивного поведения. И то, что Кангва говорит, мол, он не понял, что ему судья сказал по-русски, это проблема только Кангва и клуба, за который он выступает.

— После игры Кангва, Аджоев и Божович жестко прошлись по судейской бригаде. Насколько позволительны такие высказывания и как с этим бороться?

— Такое вообще не позволительно, такого быть не должно. Одно съели, Слуцкий позволил себе сказать что-то непонятное, второй, третий, десятый. Говорят что хотят. Мне не хотелось идти в судейство после карьеры футболиста, пусть и не очень длительной. Я понимал, что судьи — изгои, эта профессия неблагодарная, их все ругают, все во всем разбираются.

Кангва показали, что не надо играть без свистка, а он не понял. Его откуда-то бумерангом сбили, я не знаю, откуда он взялся, этот Кангва. Не знаю и откуда эти руководители берутся, потом они чего-то сидят, разбираются.

Вы разберитесь в своем клубе, что у вас там творится, если он по-русски ни бельмеса вообще не понимает. Если вы приглашаете его в клуб, будьте добры, научите его русскому языку. Хотя бы элементарным словам – «да», «нет», «свисток». Хотя бы чему-то! Но человек вообще древолаз и не понимает, что ему сказал Безбородов.

А потом судья становится изгоем, Безбородов, который на протяжении двадцати лет судит лигу, и он лучший в этой стране. Если его начинают склонять, то это агония.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал Кангва Кингс Безбородов Владислав
Комментарии (4)
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JTherry
1649697161
"...человек вообще древолаз и не понимает, что ему сказал Безбородов." ...кажется Егоров обозвал Кангву обезьяной... аккуратнее Егорову надо быть в общении со СМИ, а то и про "шоколадки" напомнят этому "оратору"... хотя сейчас вороватый BLM никто и слушать не будет...)
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Бывалый1488
1649701404
С его слов, попахивает ноткой расизма, в отношении Кангва.
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ySS
1649702464
С чего темноликого понесло не понятно, пока. Есть места куда зовут или просто в теплые края? Команду подвел однозначно
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Sky Spartak
1649868779
Полностью поддерживаю !!! Ему ещё и показали чуть ли не лицо ткнули свистком....и он всё равно не понял... как он вообще играет, если ничего не понимает )))
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