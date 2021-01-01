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Агент Тикнизяна: «Наир сильно переживает из-за удаления. Его слезы вообще не удивили»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался об удалении футболиста в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Поддержал Наира после удаления. Понятно, что он очень сильно переживает, потому что очень настраивался на этот матч, очень хотел проявить себя. Зная его, могу сказать, что он очень честный и эмоциональный парень.

Я его прошу отпустить ситуацию, но он очень переживает. Слeзы его вообще не удивили. Тикнизян просто реально очень искренний парень. Не всe так просто вокруг. Но он парень сильный, уверен, что справится», — сказал Клюев.

  • Тикнизян получил красную карточку на 36-й минуте.
  • Его наказали за грубый фол против Данила Глебова.
  • Тикнизян наступил сопернику на икроножную мышцу.

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Источник: «Чемпионат»

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