Смородская: «Что вообще творится с «Локо»? Когда это кончится?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение клуба от «Ростова» (1:4).

«Какую игру должен был показать «Локомотив» с Зауром Хаповым? Совершенно бредовое назначение. Когда уже это кончится? Что вообще творится? Никому не жалко команду. Не понимаю, куда они идут. Пока там сидит Плутник, никакого света в конце тоннеля не будет.

Карпин – хороший тренер. Это всеми известный факт. По этой причине и работает хорошо: знает, что делать с каждым соперником. Хапов же был только тренером вратарей… Это не одно и то же, как кажется Плутнику», – сказала Смородская.