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Смородская: «Что вообще творится с «Локо»? Когда это кончится?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение клуба от «Ростова» (1:4).

«Какую игру должен был показать «Локомотив» с Зауром Хаповым? Совершенно бредовое назначение. Когда уже это кончится? Что вообще творится? Никому не жалко команду. Не понимаю, куда они идут. Пока там сидит Плутник, никакого света в конце тоннеля не будет.

Карпин – хороший тренер. Это всеми известный факт. По этой причине и работает хорошо: знает, что делать с каждым соперником. Хапов же был только тренером вратарей… Это не одно и то же, как кажется Плутнику», – сказала Смородская.

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Источник: «Чемпионат»

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10.04.2022 22:11
Комментарии5
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    Рейтинг: +4025

    PAREVG. 6 часов назад

    А что творилось при тебе, ведьма????

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    Рейтинг: +12116

    playsh 7 часов назад

    Да просто колёсные пары надобно на новые поменять,старые износились...

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    Рейтинг: +4025

    PAREVG. > playsh 7 часов назад

    Меняют обычно тележку, в сборе, а у потом ее в ремонт, точить или в утиль...
    Так, по аналогии, выходит что менять надо руководство клуба.

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    Рейтинг: +15306

    Cleaner 7 часов назад

    Вот я не знаю, когда "ЭТО" в Локо закончится. Но я знаю, что "ЭТО" в Локо НАЧАЛОСЬ именно со СМОРОДСКОЙ!!!

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    Рейтинг: +4025

    PAREVG. > Cleaner 6 часов назад

    Согласен, была белая полоса при Геркусе, и снова смена курса.

    этот курс, похоже ведет в ФНЛ...

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