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  • Червиченко: «Жиго можно подрабатывать в Малом театре или в дельфинарии»

Червиченко: «Жиго можно подрабатывать в Малом театре или в дельфинарии»

10 апреля 2022, 19:58
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московской команды над тульским «Арсеналом» (3:0).

«Спартак» гораздо сильнее Тулы по подбору игроков. Было бы странно, если бы итоговый счет был другим. Даже когда «Арсенал» забил, у меня все равно было ощущение, что это затравка к интересному развитию событий. Но не было сомнений, что «Спартак» выиграет.

Что касается отмененного гола «Арсенала», сложный эпизод. Они толкались еще до того, как мяч был введен в игру. Но Жиго первый толкал, а затем упал великолепно! Можно подрабатывать в Малом театре в свободное время или в дельфинарии! Нарушение было. Учитывая предыдущий эпизод со страданиями Соболева по поводу пенальти, все компенсировалось. Безбородов и в одном, и в другом эпизоде прав», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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(Меня за банили)
1649610593
Зюба, великий дрочер всия Руси запустил этот тренд.
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VVM1964
1649610694
Несколько раз пересмотрел момент с падением Жиго - он пятился назад и даже не сильный толчок в подобном случае приводит к падениям и нарушение там 100 % , симуляции не было, да и необходимости падать тоже, позиции он не проигрывал .
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житель СПб
1649610715
Причем здесь Дзюба - непонятно, но то, что Жиго хороший артист - бесспорно.
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Чехов на Садовой
1649611920
Жиго ТАК на поле после столкновений умирает... Это не он вместе с Соболевым в Буче (или Гуче , могу ошибаться) снимался?
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Garrincha58
1649612480
в каждом матче при малейшем столкновении он то за ножку корчится то за бошку держится как будто умирает это давно уже замечено даже Соболев так не может
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Atyrau85
1649613240
Некрасиво как-то
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B.G.
1649626065
Червь, это который люто ненавидел и продолжает ненавидеть Спартак?!
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vladimir-7
1649652529
В клубе у Федуна Джикия, Жиго, бывший игрок Айртон, Зобнин, Соболев, Промес и др. очень хорошо освоили падения после дуновения ветра и судьи поддаются на эту уловку, так что цирк в спартаке продолжается.
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zigbert
1649663194
В матче Рубин-Спартак была аналогичная ситуация, когда Жиго забил гол а Зобнин прикоснулся руками к защитнику хозяев. Гол отменили.
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