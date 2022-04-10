Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

Червиченко: «Жиго можно подрабатывать в Малом театре или в дельфинарии»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московской команды над тульским «Арсеналом» (3:0).

«Спартак» гораздо сильнее Тулы по подбору игроков. Было бы странно, если бы итоговый счет был другим. Даже когда «Арсенал» забил, у меня все равно было ощущение, что это затравка к интересному развитию событий. Но не было сомнений, что «Спартак» выиграет.

Что касается отмененного гола «Арсенала», сложный эпизод. Они толкались еще до того, как мяч был введен в игру. Но Жиго первый толкал, а затем упал великолепно! Можно подрабатывать в Малом театре в свободное время или в дельфинарии! Нарушение было. Учитывая предыдущий эпизод со страданиями Соболева по поводу пенальти, все компенсировалось. Безбородов и в одном, и в другом эпизоде прав», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 16 апреля с «Рубином».

Новости по теме
Безбородов – о том, что Кангва назвал его дерьмом: «Пусть РФС реагирует» 1
Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»
Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками» 18
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.04.2022 19:58
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +1988

    B.G. 6 часов назад

    Червь, это который люто ненавидел и продолжает ненавидеть Спартак?!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +57

    Atyrau85 10 часов назад

    Некрасиво как-то

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1013

    Узб@гоеный 10 часов назад

    Команда симулянтов. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16416

    Garrincha58 10 часов назад

    в каждом матче при малейшем столкновении он то за ножку корчится то за бошку держится как будто умирает это давно уже замечено даже Соболев так не может

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +851

    Чехов на Садовой 10 часов назад

    Жиго ТАК на поле после столкновений умирает... Это не он вместе с Соболевым в Буче (или Гуче , могу ошибаться) снимался?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +237

    (Меня за банили) > Чехов на Садовой 9 часов назад

    В Буче чудовищная постановка. Тебя за такие слова на кол.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +553

    Янвapь 69 10 часов назад

    А Безбородов пусть за удачные нырки его мойвой харчует

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15047

    житель СПб 10 часов назад

    Причем здесь Дзюба - непонятно, но то, что Жиго хороший артист - бесспорно.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +237

    (Меня за банили) > житель СПб 9 часов назад

    Зюба в бытность молодости валился в штрафной от любого дуновения ветра. Добрую часть голов с пеналей таких забил.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31121

    VVM1964 10 часов назад

    Несколько раз пересмотрел момент с падением Жиго - он пятился назад и даже не сильный толчок в подобном случае приводит к падениям и нарушение там 100 % , симуляции не было, да и необходимости падать тоже, позиции он не проигрывал .

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15047

    житель СПб > VVM1964 10 часов назад

    И в этом Вашем заключении тоже есть правда...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +237

    (Меня за банили) 10 часов назад

    Зюба, великий дрочер всия Руси запустил этот тренд.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11