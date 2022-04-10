Червиченко: «Жиго можно подрабатывать в Малом театре или в дельфинарии»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу московской команды над тульским «Арсеналом» (3:0).

«Спартак» гораздо сильнее Тулы по подбору игроков. Было бы странно, если бы итоговый счет был другим. Даже когда «Арсенал» забил, у меня все равно было ощущение, что это затравка к интересному развитию событий. Но не было сомнений, что «Спартак» выиграет.

Что касается отмененного гола «Арсенала», сложный эпизод. Они толкались еще до того, как мяч был введен в игру. Но Жиго первый толкал, а затем упал великолепно! Можно подрабатывать в Малом театре в свободное время или в дельфинарии! Нарушение было. Учитывая предыдущий эпизод со страданиями Соболева по поводу пенальти, все компенсировалось. Безбородов и в одном, и в другом эпизоде прав», – сказал Червиченко.