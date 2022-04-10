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Орлов: «Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он полезен»

10 апреля 2022, 14:49
7

Футбольный журналист Геннадий Орлов высказался о полезности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. У него восемь матчей РПЛ подряд без голов.

«Да, не забил «Ахмату». Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников – те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию.

Конечно, Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он точно полезен. От него нельзя так просто отказываться. Сергей Семак это понимает.

Правда, стоит признать, что Дзюба утратил некоторые свои индивидуальные качества. Многовато единоборств проиграл грозненцам. Против него научились действовать. Артем уже не так подвижен», – сказал Орлов.

  • Дзюба с 10 голами идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • Следующий соперник – «Урал» (16 апреля).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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portero
1649593819
На 15 минут в конце игры, а с учётом сколько от него негатива, то гнать его из команды....
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vladimir-7
1649593862
Дзюба уже не тот, он привык скидывать мяч партнеру, которого сейчас нет, да и сам Артем выглядит на поле так, как будто он потерял ориентацию. Защитники у соперников Зенита разобрали нападающих, кому скидывал мяч Дзюба и всё, сам Артем стал не опасен.
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Garrincha58
1649599270
походу господин Орлов совсем не разбирается в современном футболе да может лет так 20 или 30 такой нападающий и сгодился бы, но сейчас мало кто в Европе играет так как Семак навесами на Дзюбу это малоэффективно всё это доказывает их бесславное выступление в еврокубках....
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paracetamol
1649606157
Сойдет пока на третий сорт!
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zigbert
1649660533
Отсутствие Азмуна повлияло и на его игру.
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