Орлов: «Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он полезен»

Футбольный журналист Геннадий Орлов высказался о полезности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. У него восемь матчей РПЛ подряд без голов.

«Да, не забил «Ахмату». Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников – те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию.

Конечно, Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он точно полезен. От него нельзя так просто отказываться. Сергей Семак это понимает.

Правда, стоит признать, что Дзюба утратил некоторые свои индивидуальные качества. Многовато единоборств проиграл грозненцам. Против него научились действовать. Артем уже не так подвижен», – сказал Орлов.