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Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Роналду напал на моего сына»

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика «Эвертона» с аутизмом, дала комментарий по инциденту с ее сыном и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Она трактует контракт португальца с рукой подростка как нападение.

«Сын снимал на видео игроков «МЮ», уходящих в раздевалку. Роналду шел мимо и выбил телефон из рук. Появился синяк. Контакт был.

У сына пропало желание снова идти на футбол. У ребенка аутизм. Роналду – кумир сына, и сын подвергся нападению», – сказала Келли.

  • Полиция ведет расследование.
  • Роналду извинился за инцидент.
  • Португалец впервые за 17 лет закончит сезон без трофеев.

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Источник: Liverpool Echo

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10.04.2022 12:51
Комментарии29
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    Рейтинг: -134

    Имя на сайте 12 часов назад

    Некуй руку с телефоном прямо на пути Роналдо совать.

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    Рейтинг: +999

    САНЁК17 14 часов назад

    Мамаша воспитай своего ребенка,что бы на него не напали

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    Рейтинг: +5019

    TOMSON 14 часов назад

    Хотелось бы видео увидеть.

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    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > TOMSON 14 часов назад

    В инете поройся))))))

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    Рейтинг: +4194

    Красногорск_Фан 15 часов назад

    Всем пох на маму этого мальчика и самого мальчика. Никто из комментирующих не спросил как зовут и чем помочь.В центре внимания только один из величайших в мире игроков. Если бы на мальчика накакал слесарь Вася из Челябинска это никому не было бы интересно

    0
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    Рейтинг: +940

    mama1991 15 часов назад

    ща маляву на него накатет тетка, старая песня, деняк захочет.

    0
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    Рейтинг: +210

    МасСуд 15 часов назад

    ***** с телефоном под нос лезть наверное

    3
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    Рейтинг: +310

    SpartakMoskwa 16 часов назад

    Сейчас столько говна польется на Роналдо иза этого.За то все забыли как он многим онкобольным и малоимущим помогал

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    Рейтинг: +61583

    portero > SpartakMoskwa 15 часов назад

    Ничего страшного и на этой теме поднимутся многие....
    Парнишке повезло, Крищтиану сделал его популярным ..

    0
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    Рейтинг: +454

    Suvorov51 > SpartakMoskwa 14 часов назад

    Да. согласен. так оно и будет. теперь запоют на всех языках. что убил ребенка. ну хотят все бобла тупо. ну гейропа она такая Б...ь

    0
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    Рейтинг: +599

    Riot Zero 16 часов назад

    Сейчас эта убогая, страшная наглосакская кобыла хайпанёт, а гелевому кокуй.

    3
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    Рейтинг: +866

    Лфшт 16 часов назад

    Роналду конечо ******* еще тот. Но устраивать слезки за то что тебе синяк поставили это вот так по европейски. Нация латентных геев

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    Рейтинг: +369

    Правдоруб100 16 часов назад

    Роналду - НАРЦИСС, со всеми вытекающими.... Поэтому удивляться его поведению не стоит, мы же не удивляемся истерикам женщин или нервозности манерных... Нарциссизм, однако!

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