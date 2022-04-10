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  • Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Роналду напал на моего сына»

Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Роналду напал на моего сына»

10 апреля 2022, 12:51
16

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика «Эвертона» с аутизмом, дала комментарий по инциденту с ее сыном и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Она трактует контракт португальца с рукой подростка как нападение.

«Сын снимал на видео игроков «МЮ», уходящих в раздевалку. Роналду шел мимо и выбил телефон из рук. Появился синяк. Контакт был.

У сына пропало желание снова идти на футбол. У ребенка аутизм. Роналду – кумир сына, и сын подвергся нападению», – сказала Келли.

  • Полиция ведет расследование.
  • Роналду извинился за инцидент.
  • Португалец впервые за 17 лет закончит сезон без трофеев.

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Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Эвертон Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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portero
1649585124
попадос, ну нефиг слабых обижать...
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vladik12
1649585322
Сейчас окажется, что Роналду на самом деле россиянин.
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Fusballer
1649586867
Какой контракт?
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Правдоруб100
1649589285
Роналду - НАРЦИСС, со всеми вытекающими.... Поэтому удивляться его поведению не стоит, мы же не удивляемся истерикам женщин или нервозности манерных... Нарциссизм, однако!
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Лфшт
1649589766
Роналду конечо ******* еще тот. Но устраивать слезки за то что тебе синяк поставили это вот так по европейски. Нация латентных геев
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SpartakMoskwa
1649591825
Сейчас столько говна польется на Роналдо иза этого.За то все забыли как он многим онкобольным и малоимущим помогал
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МасСуд
1649592409
***** с телефоном под нос лезть наверное
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Красногорск_Фан
1649595330
Всем пох на маму этого мальчика и самого мальчика. Никто из комментирующих не спросил как зовут и чем помочь.В центре внимания только один из величайших в мире игроков. Если бы на мальчика накакал слесарь Вася из Челябинска это никому не было бы интересно
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TOMSON
1649597236
Хотелось бы видео увидеть.
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САНЁК17
1649599289
Мамаша воспитай своего ребенка,что бы на него не напали
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