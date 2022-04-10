Мама фаната «Эвертона» с аутизмом: «Роналду напал на моего сына»

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика «Эвертона» с аутизмом, дала комментарий по инциденту с ее сыном и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Она трактует контракт португальца с рукой подростка как нападение.

«Сын снимал на видео игроков «МЮ», уходящих в раздевалку. Роналду шел мимо и выбил телефон из рук. Появился синяк. Контакт был.

У сына пропало желание снова идти на футбол. У ребенка аутизм. Роналду – кумир сына, и сын подвергся нападению», – сказала Келли.