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АПЛ. Хет-трик Сона помог «Тоттенхэму» разгромить в гостях «Астон Виллу» и укрепиться в зоне ЛЧ

«Тоттенхэм» в 32-м туре чемпионата Англии крупно обыграл «Астон Виллу». Хет-трик у форварда Хын-Мин Сона.

Южнокореец опередил по голам в АПЛ Эдена Азара (87 против 85). При этом Сон провел 225 матчей в турнире, а бельгиец – 245.

Сон – второй бомбардир сезона АПЛ (17 голов). При этом все мячи южнокореец забил с игры, в отличие от лучшего бомбардира Мохамеда Салаха, у которого пять из 20 мячей – с пенальти.

«Тоттенхэм» идет в топ-4 АПЛ. «Астон Вилла» Стивена Джеррарда занимает 12-е место.

Англия. АПЛ. 32-й тур

Астон Вилла – Тоттенхэм – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Сон, 3; 0:2 – Кулушевски, 50; 0:3 – Сон, 66; 0:4 – Сон, 71.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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09.04.2022 21:40
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