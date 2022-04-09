Колосков: «Слуцкий – один из лучших тренеров. Значит, не получается что-то внутри «Рубина»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков охарактеризовал ситуацию в «Рубине». Он не считает виноватым в поражениях главного тренера Леонида Слуцкого.

«Бывают случаи, когда и пять, и шесть, и семь поражений. Но то, что Леонид Слуцкий у нас один из лучших тренеров с колоссальнейшим опытом и в Англии, и в Нидерландах – это факт. Значит, что-то внутри клуба не получается. Но я не могу никаких рекомендаций дать, потому что это абсолютно не мое дело», – сказал Колосков.