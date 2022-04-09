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Колосков: «Слуцкий – один из лучших тренеров. Значит, не получается что-то внутри «Рубина»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков охарактеризовал ситуацию в «Рубине». Он не считает виноватым в поражениях главного тренера Леонида Слуцкого.

«Бывают случаи, когда и пять, и шесть, и семь поражений. Но то, что Леонид Слуцкий у нас один из лучших тренеров с колоссальнейшим опытом и в Англии, и в Нидерландах – это факт. Значит, что-то внутри клуба не получается. Но я не могу никаких рекомендаций дать, потому что это абсолютно не мое дело», – сказал Колосков.

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Источник: Metaratings

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09.04.2022 19:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +8972

    САДЫЧОК 17 часов назад

    Слуцкий такой же лучший , как Колосков , уничтоживший , сначала Наш хоккей , а потом и футбол !

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