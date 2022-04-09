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  • Слуцкий: «Рубин» борется за выживание. Есть ли у меня мотивация работать? Развернуться и пойти – это самое последнее»

Слуцкий: «Рубин» борется за выживание. Есть ли у меня мотивация работать? Развернуться и пойти – это самое последнее»

9 апреля 2022, 19:34
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1). Казанцы пропустили на 85-й минуте от Сергея Волкова.

– В каком моральном состоянии команда? Предстоит борьба за выживание, очки придется выгрызать, а такого опыта нет, как у «Химок», «Урала», Тулы.

– Понятно, что мы боремся за выживание. Эти ровные матчи, как с «Ростовом», «Химками», как сегодня, в нашу пользу не складываются. Когда у тебя нет запаса прочности, где тонко, там и рвется. Все расстроены, подавлены, потому что столько сил отдается, чтобы эти очки набрать. Мы их теряем при обидных обстоятельствах.

Но, повторюсь, когда у команды нет минимального человеческого запаса, то с этим сложно. Нам будет безумно тяжело, это все прекрасно понимают. Но претензии предъявить ребятам что с «Химками», что сегодня в плане самоотдачи и старания я вряд ли могу. В плане качества – да, но это сложно, когда по ходу сезона ты по существу переформатируешь команду, еще требовать от нее качество.

– 8 поражений в 9 матчах. После ухода иностранцев серия поражений. Остается ли у вас мотивация работать?

– Вы к чему спрашиваете? Если я работаю, значит, мотивация остается наверно. Если вы спрашиваете, держусь ли я за свое место, то мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошел, команда на десятом месте, я очень рискую своей репутацией, карьерой».

Но если мы начали это делать вместе, и если мы приглашали футболистов, у нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем, мне кажется, что сейчас развернуться и пойти – это самое последнее. Лучше погибнуть в бою всем вместе, как «Перевал Дятлова». Меня больше всего поразило, как они достойно умирали. Я не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца при этом понимая все сложности, которые есть.

У меня на самом деле очень много есть что сказать глобально. Я помню, как все спасали «Тамбов», которые особо не имел ни команды ЮФЛ, ни молодежные, ни женские, играл в чужом городе. Им дали и денег, и игроков, и возможность доиграть. При том, что они все равно закончили. А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность дозаявить футболистов. Все говорят: ну и что, все нормально, ушла по ходу сезона куча игроков, ну играйте дальше как хотите, ничего не случилось. Ну окей, будем дальше играть.

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Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Garrincha58
1649530083
это о чём говорит что в Казани нет молодёжи Краснодар же не стонет у них тоже ушли леги но они играют и ничего не просят
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paracetamol
1649537221
Слуцкер за что бы ни брался, везде неудача. Неудачник по жизни!
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piligrim1986
1649569479
да все понятно, все свалили ,не кем играть. но я думаю, впереди Спартак, и там Рубин очки зацепит))
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