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  • Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги

Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги

8 апреля 2022, 19:50
14

Вопрос расширения РПЛ до 18 команд по-прежнему актуален. На следующей неделе его, а также вопрос моратория на вылет из турнира в этом сезоне обсудит специальная рабочая группа.

В нее входят девять человек, которые занимают административные посты в РФС, РПЛ и ФНЛ-1.

  • Указанные вопросы обсуждались в марте на исполкоме РФС и общем собрании РПЛ.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.
  • На протяжении последних 20+ лет в высшем дивизионе чемпионата России неизменно было 16 команд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Slava52
1649440160
Задолбали уже своими дебильными решениями
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Кузьмич на трибуне
1649440438
Лучше бы приняли решение о выходе из УЕФА и переходить в Азиатский футбольный союз и в РПЛ добавили две команды из Крыма.
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paracetamol
1649440775
В нее входят девять человек, которые занимают административные посты в РФС, РПЛ и ФНЛ-1. --------------------------------- Щас эти коррумпированные бюрократы все порешают и всем будет очень хорошо!
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BRO_football
1649445637
А как же реформа РПЛ от Hupercube? 170 тысяч евро заплатили нидерландской компании и всё коту под хвост?
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Plyash
1649445918
А хорошо бы спросить мнение простых смердов-работяг,то есть футболистов,которые кормят эти "административные посты" в РФС,РПЛ,ФНЛ-1. Что они думают,чего хотят?
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вальтер79
1649447942
все не угомоняться реформаторы х.....вы пока не угробят окончательно рпл
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житель СПб
1649472233
Надо расширять. И без чиновников понятно.
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