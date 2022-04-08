Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги

Вопрос расширения РПЛ до 18 команд по-прежнему актуален. На следующей неделе его, а также вопрос моратория на вылет из турнира в этом сезоне обсудит специальная рабочая группа.
В нее входят девять человек, которые занимают административные посты в РФС, РПЛ и ФНЛ-1.
- Указанные вопросы обсуждались в марте на исполкоме РФС и общем собрании РПЛ.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.
- На протяжении последних 20+ лет в высшем дивизионе чемпионата России неизменно было 16 команд.
Источник: «РБ Спорт»