Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги

Вопрос расширения РПЛ до 18 команд по-прежнему актуален. На следующей неделе его, а также вопрос моратория на вылет из турнира в этом сезоне обсудит специальная рабочая группа.

В нее входят девять человек, которые занимают административные посты в РФС, РПЛ и ФНЛ-1.