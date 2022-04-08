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Рабочая группа на следующей неделе обсудит мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги

Вопрос расширения РПЛ до 18 команд по-прежнему актуален. На следующей неделе его, а также вопрос моратория на вылет из турнира в этом сезоне обсудит специальная рабочая группа.

В нее входят девять человек, которые занимают административные посты в РФС, РПЛ и ФНЛ-1.

  • Указанные вопросы обсуждались в марте на исполкоме РФС и общем собрании РПЛ.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.
  • На протяжении последних 20+ лет в высшем дивизионе чемпионата России неизменно было 16 команд.

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Источник: «РБ Спорт»

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08.04.2022 19:50
Комментарии15
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    Рейтинг: +15024

    житель СПб 13 часов назад

    Надо расширять. И без чиновников понятно.

    0
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    Рейтинг: +990

    вальтер79 20 часов назад

    все не угомоняться реформаторы х.....вы пока не угробят окончательно рпл

    2
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    Рейтинг: +12083

    playsh > вальтер79 2 часа назад

    А реформаторы на ху...или на хе...?

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    Рейтинг: +340

    loko1982 21 час назад

    Рановато принимать мараторий, всё-таки у Спартака есть ещё гандикап в 6 очков))

    2
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    Рейтинг: +611

    dim29 > loko1982 19 часов назад

    Смешно дурачку,что рот на бочку...!!!

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    Рейтинг: +340

    loko1982 > dim29 17 часов назад

    Извини, не хотел тебя обидеть)

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    Рейтинг: +12083

    playsh 21 час назад

    А хорошо бы спросить мнение простых смердов-работяг,то есть футболистов,которые кормят эти "административные посты" в РФС,РПЛ,ФНЛ-1.
    Что они думают,чего хотят?

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    Рейтинг: -31

    odessakmv > playsh 10 часов назад

    я тебе и так расскажу, что они хотят: не тренироваться и меньше играть, больше денег,тачек, кальянов и губошлепок силиконовых... а то вон на днях у одного ногомячного спросисили на кого он в университете учится.... как-то не удобно вышло....

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    Рейтинг: +11260

    BRO_football 21 час назад

    А как же реформа РПЛ от Hupercube? 170 тысяч евро заплатили нидерландской компании и всё коту под хвост?

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    Рейтинг: -31

    odessakmv > BRO_football 10 часов назад

    кое-кому видимо N тыс евро вернулось на карту....

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    Рейтинг: +15861

    paracetamol 22 часа назад

    В нее входят девять человек, которые занимают административные посты в РФС, РПЛ и ФНЛ-1.
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    Щас эти коррумпированные бюрократы все порешают и всем будет очень хорошо!

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    Рейтинг: +611

    dim29 > paracetamol 19 часов назад

    Кто-бы это мог быть?.прямо ребус,загадка века,даже не знаю,плакать хочется от этих деятелей,говоря по-русски,-зае.бали они наш спорт.

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    Рейтинг: +3644

    Кузьмич на трибуне 22 часа назад

    Лучше бы приняли решение о выходе из УЕФА и переходить в Азиатский футбольный союз и в РПЛ добавили две команды из Крыма.

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    Рейтинг: -31

    odessakmv > Кузьмич на трибуне 10 часов назад

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    Рейтинг: +83

    Slava52 22 часа назад

    Задолбали уже своими дебильными решениями

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