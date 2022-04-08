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  • Семак: «У Ловрена непростое повреждение. Его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель»

Семак: «У Ловрена непростое повреждение. Его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель»

8 апреля 2022, 13:34
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал восстановление после травмы защитника Деяна Ловрена.

– Можете пояснить, в каком состоянии находится Ловрен?

- Он продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение. Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал.

Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию. Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.

Думаю, его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель.

  • Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • В этом сезоне хорват провел 19 матчей.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян Семак Сергей
Комментарии (5)
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Ollegator
1649416728
Да просто не хочет играть, а деньги получать не против, что уж там..
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portero
1649418593
Да не будет он играть, он играет Кокорина....
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ilichkadr
1649418959
Ловрен не Ломбертс, нет смысла его держать в команде. Уже не заиграет.......
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paracetamol
1649421292
Да гнать его надо, симулянта!
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ItalianFootball
1649487627
Зенит любит интригующие повреждения, у Малкома помню было деликатное вроде повреждение ?)
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