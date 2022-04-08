Семак: «У Ловрена непростое повреждение. Его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал восстановление после травмы защитника Деяна Ловрена.
– Можете пояснить, в каком состоянии находится Ловрен?
- Он продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение. Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал.
Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию. Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.
Думаю, его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель.
- Ловрен не выходит на поле с декабря.
- В этом сезоне хорват провел 19 матчей.
Источник: сайт «Зенита»