Семак: «У Ловрена непростое повреждение. Его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал восстановление после травмы защитника Деяна Ловрена.

– Можете пояснить, в каком состоянии находится Ловрен?

- Он продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение. Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал.

Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию. Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.

Думаю, его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель.