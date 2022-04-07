Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?

Семак: «У Ловрена непростое повреждение. Его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал восстановление после травмы защитника Деяна Ловрена.

– Можете пояснить, в каком состоянии находится Ловрен?

- Он продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение. Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал.

Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию. Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.

Думаю, его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель.

  • Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • В этом сезоне хорват провел 19 матчей.

Новости по теме
Ловрен пропустит ближайшие матчи «Зенита». Остальные легионеры готовы играть (Bobsoccer) 2
Ловрен пропустит игру с «Сочи» 2
Ловрен вернулся в расположение «Зенита» 3
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:34
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +15833

    paracetamol 4 часа назад

    Да гнать его надо, симулянта!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 5 часов назад

    Ловрен не Ломбертс, нет смысла его держать в команде. Уже не заиграет.......

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Да не будет он играть, он играет Кокорина....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +255

    Ollegator 5 часов назад

    Да просто не хочет играть, а деньги получать не против, что уж там..

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11