Где смотреть «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 10 апреля

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ.

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Игра состоится в воскресенье, 10 апреля

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Локомотив

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 18:30 мск.

Игру также будет транслировать Bettery.

«Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, «Локо» – пятое. В матче первого круга московская команда проиграла дома со счетом 1:2.

Ставки на матч Ростов – Локомотив

Коэффициенты Bettery: