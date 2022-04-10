Где смотреть «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 10 апреля

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 10 апреля
- Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 18:30 мск.
- Игру также будет транслировать Bettery.
«Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, «Локо» – пятое. В матче первого круга московская команда проиграла дома со счетом 1:2.
Ставки на матч Ростов – Локомотив
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Ростова» – 2.55
- Ничья – 3.15
- Победа «Локомотива» – 2.90
Источник: «Бомбардир»