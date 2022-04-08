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Где смотреть «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 10 апреля

«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в воскресенье, 10 апреля
  • Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.
  • Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Локомотив

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 18:30 мск.
  • Игру также будет транслировать Bettery.

«Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, «Локо» – пятое. В матче первого круга московская команда проиграла дома со счетом 1:2.

Ставки на матч Ростов – Локомотив

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Ростова» – 2.55
  • Ничья – 3.15
  • Победа «Локомотива» – 2.90

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 13:19
Комментарии1
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    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Очков Ростову!!!

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