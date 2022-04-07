Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Лейпцигом»

«Аталанта» сегодня на выезде сыграет с «Лейпцигом» в 1/4 финала Лиги Европы

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку команды, но в стартовый состав не был включен.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Гвардиол, Орбан, Клостерманн, Хенрикс, Кампль, Лаймер, Ольмо, Нкунку, Силвa.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, де Рон, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пессина, Пашалич, Муриэль.