Зиньковский: «Дольше всего думал над переходом в «Краснодар». Не получилось договориться»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что мог перейти в «Краснодар» в 2020 году.

— Ты говорил, что у тебя было много шансов уйти из «Крыльев». Над каким думал дольше всего?

— Над вариантом с «Краснодаром». Мы в тот момент были в ФНЛ, а они готовились к дебютному сезону в Лиге чемпионов — когда еще с «Челси» в одну группу попали. Но не получилось договориться. Совсем...

Хотя я ведь сам из Краснодарского края, родители бы постоянно приезжали на матчи, плюс атакующий стиль команды мне нравится... Но не сложилось.

— В последнее время писали про переговоры с «Зенитом» и «Спартаком». Что из этого правда?

— Без понятия, честно. В СМИ читал об этом, а так... Трансферных слухов полно про каждого футболиста. На все обращать внимание, думаю, неправильно.