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  • Зиньковский: «Дольше всего думал над переходом в «Краснодар». Не получилось договориться»

Зиньковский: «Дольше всего думал над переходом в «Краснодар». Не получилось договориться»

7 апреля 2022, 18:52
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что мог перейти в «Краснодар» в 2020 году.

— Ты говорил, что у тебя было много шансов уйти из «Крыльев». Над каким думал дольше всего?

— Над вариантом с «Краснодаром». Мы в тот момент были в ФНЛ, а они готовились к дебютному сезону в Лиге чемпионов — когда еще с «Челси» в одну группу попали. Но не получилось договориться. Совсем...

Хотя я ведь сам из Краснодарского края, родители бы постоянно приезжали на матчи, плюс атакующий стиль команды мне нравится... Но не сложилось.

— В последнее время писали про переговоры с «Зенитом» и «Спартаком». Что из этого правда?

— Без понятия, честно. В СМИ читал об этом, а так... Трансферных слухов полно про каждого футболиста. На все обращать внимание, думаю, неправильно.

  • Зиньковский забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (2)
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portero
1649348755
Может и к лучшему для тебя, что не перешёл. Хотя было бы сейчас интересно, без легов то, совсем другое дело...
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САДЫЧОК
1649363020
Отличный игрок ! Сейчас , даже некого и сравнить , с ним по мастерству !
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